CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Trish Sie a partir de un guion de Whit Anderson, “Players” (“Los juegos del amor” en español) es una comedia romántica de Netflix que narra la historia de Mack (Gina Rodríguez), una periodista deportiva de la ciudad de Nueva York que en su tiempo libre idea planes de conquista junto a sus amigos Adam (Damon Wayans Jr.), Brannagan (Augustus Prew) y Little (Joel Courtney).

Sin embargo, todo cambia cuando Mack conoce a Nick Russell (Tom Ellis), un atractivo corresponsal de guerra que tiene varios reconocimientos profesionales. Aunque logra pasar una apasionada noche con él tras la fiesta de despedida de uno de los colaboradores de la empresa, ella quiere una relación seria, así solicita la ayuda de sus mejores amigos.

A pesar de sus dudas, los protagonistas de “Players” deciden buscar en su manual de estrategias de seducción la mejor opción para ayudar a Mack a conquistar a Nick. Cuando se dan cuenta de que eso solo sirve para aventuras de una noche, empiezan a investigar cada detalle de la vida del periodista.

Los amigos de Mack (Gina Rodríguez) la ayudan a empezar una relación seria con Nick en la película "Players" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “PLAYERS”?

Tras una ardua investigación del sujeto, la pandilla pone en marcha el primer paso de la jugada maestra: en una semana Mack se convierte en cliente frecuente de la librería en la que Nick hará una lectura de su libro y logra un “encuentro casual” con él. Lo siguiente es coincidir con el periodista mientras corre en el parque y fingir no verlo.

Para el siguiente nivel necesitan a una mujer, así que recurren a Ashley (Liza Koshy), una compañera de la oficina que está encantada de participar en “Los juegos del amor”. Con su ayuda, se encuentra con Nick en una proyección pública de una película. Aunque no hablan mucho, deja claro que tienen intereses similares.

El grupo de amigos de Mack descubre que Nick tendrá una tercera cita con una doctora y orquestan un plan para sacarla del camino y provocar otro encuentro casual entre Mackenzie y Russell. Con esto la protagonista de la película romántica de Netflix logra iniciar una relación seria con Nick.

A medida que avanza la relación, Mack siente que no es lo que buscaba, además, las diferencias entre ambos son cada vez más evidentes. Mientras ella es divertida, intrépida y disfruta de los deportes, él es más serio, reservado y le gusta el arte y la música clásica. Durante una cita doble con Adam y su novia, queda claro que ella no tiene nada en común con Nick, pero sí con su mejor amigo.

Por otro lado, Little empieza una relación amorosa con Ashley, quien ya es parte del grupo, y Brannagan continúa buscando citas fugaces, no obstante, ahora que sus amigos y su hermano menor tienen pareja se siente solo.

Mack (Gina Rodríguez) logra conquistar a Nick (Tom Ellis) en “Players”, pero se da cuenta de que la relación no es lo que esperaba (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LOS JUEGOS DEL AMOR”?

¿Por qué Mack termina su relación con Nick?

Cuando Mack finalmente termina de escribir un artículo sobre los aficionados al béisbol en la ciudad de Nueva York le pide a su novio y a su mejor amigo que revisen el texto y le den sus opiniones. Adam lo hace de inmediato, la felicita por su texto y la motiva a presentarlo a su jefa.

Nick está ocupado con el avance de su nuevo libro que debe enviar a su editor, así que se tarda una semana en leer un par de hojas, y cuando al fin lo hace, lo encuentra aburrido y decide reescribir el artículo de Mack, quitándole la esencia de su novia. Cuando Adam se entera que Mack no presentará el texto por culpa de Nick, se enfada mucho y discute con su amiga.

Más tarde, Mack confronta a Nick, quien le reprocha por no aceptar una crítica. Ella explica que no se trata del texto sino de que modificara su artículo sin hablar con ella primero y que lo que a él le parece aburrido es lo que la representa. Al darse cuenta de que esa relación no va a ningún lado, decide terminar con él.

Durante una salida con sus amigos, a excepción de Adam, Mack ve a la novia de este último besando a otro tipo. Por supuesto, la confronta y la mujer le explica que terminó con Adam porque está enamorado de Mack, quien no cree que eso sea posible, pero lo acepta cuando sus amigos lo confirman.

“Players” termina con la pandilla organizando un plan para que Adam y Mack puedan hablar y resolver sus conflictos. Con engaños llevan a Adam ante Mack, quien le confiesa su amor. Además de empezar un romance con su mejor amigos, le presenta su texto a su jefa y consigue una nueva oportunidad laboral.

Mack (Gina Rodríguez) le confiesa su amor a Adam (Damon Wayans Jr.) en la película "Los juegos del amor" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “PLAYERS”?

“Players” está disponible en Netflix desde el 14 de febrero de 2024, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.