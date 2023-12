¡Un caballero! Pese a no tener participación en la gira de reencuentro, Poncho de Herrera no tuvo problema alguno en felicitar a sus compañeros de RBD tras finalizar “Soy Rebelde Tour” en el Estadios Azteca el pasado jueves 21 de diciembre. Por medio de un mensaje en redes sociales, el actor de 40 años decidió brindarle un emotivo mensaje a sus excolegas de reparto mientras emocionaba a sus miles de seguidores.

La caballerosidad jamás se debe perder y eso lo sabe muy bien Poncho Herrera. Pese a que no estuvo en la gira de reencuentro de la mítica agrupación juvenil, el actor regiomontano decidió aprovechar el fin de la gira para enviar un sentido mensaje hacia sus excompañeros de rodaje.

La agrupación mexicana RBD cerró su gira en el Estadio Azteca (Foto: RBD/ Instagram)

Recordemos que Herrera optó por no unirse a Anahí, Dulce María, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Cristian Chávez en el “Soy Rebelde Tour”, la gira promocional de Rebelde que inició el pasado 25 de agosto. No obstante, el propio Poncho siempre fue agradecido y les deseó los mejores de los éxitos hacia su exelenco musical.

“RBD”: EL MENSAJE DE FELICITACIONES DE PONCHO HERRERA A SUS EXCOMPAÑEROS TRAS EL FIN DE LA GIRA “SOY REBELDE TOUR”

Por medio de sus redes sociales, el histrión mexicano le rindió un mensaje de felicitaciones a todos los miembros de RBD por haber finalizado con gran éxito la gira de reencuentro de la banda este jueves 21 de diciembre en el Estadio Azteca. Sus palabras causaron una gran melancolía entre sus seguidores.

“Que felicidad verlos llevar tanta alegría a tantas personas. ¡Enhorabuena por el cierre de la gira!”, puntualizó Herrera por medio de su cuenta de X. Además, el enunciado estuvo acompañado de una fotografía de los integrantes de RBD al frente de los más de 80 mil fanáticos en el mítico estadio.

El actor mexicano felicitó a sus excompañeros de rodaje (Foto: Poncho Herrera / Instagram)

Y aunque no estuvo presente en la gira por razones personales, no cabe duda de que Poncho Herrera siempre será parte de la familia de RBD. ¡Enhorabuena a todos por este cierre tan digno!

¿PONCHO HERRERA ACUDIÓ AL ESTADIO AZTECA? FANS REACCIONAN A RESPUESTA DEL ACTOR

Los fanáticos de la banda no perdieron la esperanza de ver a Poncho Herrera nuevamente junto a sus compañeros en la última presentación. Sin embargo, la desilusión llegó más rápido de lo esperado.

Y es que desde hace varios días Herrera negaba tajantemente su participación en la última presentación de la agrupación en el Estadios Azteca.

“Ojalá pueda ir al Azteca... para celebrar un campeonato de los Pumas”, bromeó el actor durante una entrevista hace unos días.

Alfonso “Poncho” Herrera inició su carrera en el 2001 con la película “Amar te duele” y, posteriormente, formar parte de “Clase 406” y “Rebelde” (Foto: Alfonso Herrera / Instagram)

Como era de esperarse, los fanáticos no tardaron en comentar la decisión del actor de no aparecer en la última presentación de la banda en la explanada mexicana. Aunque no queda duda de que los fanáticos hubiesen deseado verlo en vivo junto a sus demás compañeros.

“Gracias por apoyar y respetar esta gira de los 5, te extrañamos mucho, pero lo entendemos, te amamos”, “Por esta y otras muchas razones, nunca he dicho nada sobre tus decisiones acerca de RBD. Te respeto y te apoyo, Poncho. Gracias por tanto”, “Se te extrañó Alfonso… eres un integrante clave de esta generación RBD. Pero también te felicito por el camino. Qué has tomado”, sostuvieron varios de sus fanáticos.

