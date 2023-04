William Levy se encuentra trabajando en su última producción titulada “Montecristo” donde le han llovido varios comentarios positivos por su gran desempeño. Sin embargo, el galán cubano también ha dado mucho que hablar por sus declaraciones vertidas sobre Mercedes Milá, las cuáles tuvieron una respuesta contundente. ¿Qué dijo la presentadora?

El nombre de Mercedes Milá es uno de los más conocidos tanto en España como en varios países del mundo. Su gran profesionalismo en el periodismo y como presentadora de televisión la han convertido en una celebridad famosa por donde se le vea.

Además de ello, Milá siempre ha manifestado su admiración por William Levy, aunque en una entrevista lamentó que el actor de nacionalidad cubana no responda sus mensajes privados o inbox a través de las redes sociales.

William Levy es un reconocido actor cubano (Foto: William Levy / Instagram)

¿QUÉ DIJO EL ACTOR WILLIAM LEVY?

De acuerdo a As.com, Levy tuvo conocimiento de esto y en una entrevista con VerTele señaló que se lleva muy bien con la periodista, aunque dejó las cosas en claro.

“Tengo mil problemas en mi vida y mil cosas que me están pasando. Mi vida no depende de ella ni de nadie más. Depende de mí y de mis hijos. No puedo vivir pendiente de si alguien se molesta si no la llamo. Si se molesta es su problema”, sostuvo el actor.

Pero como toda acción tiene una reacción, la presentadora de televisión respondió a las palabras de William Levy y dejó con la boca abierta a muchos.

¿QUÉ RESPONDIÓ MERCEDES MILÁ?

La reconocida periodista y que es uno de los rostros más famosos en la televisión desde hace varios años respondió las palabras de William Levy. Su respuesta ha sorprendido a todo el mundo en las redes sociales.

“Querido William, he leído que te preguntaron por mí en alguna entrevista y que te intentaron meter en jardines en los que hablases mal de mí. Eso pasa mucho. Me pasa a mí mil veces y no lo has hecho. Así que lo que has dicho es rigurosamente cierto”, dijo Milá según informó Telecinco.

Mercedes Milá en su entrevista con William Levy (Foto: Mercedes Milá)

RECORDÓ SU ENTREVISTA A LEVY

En otro momento, Mercedes Milá también recordó la entrevista que le hizo tiempo atrás a William Levy.

“Lo que has dicho es rigurosamente cierto. Si la entrevista que yo te hice la hubiera hecho un hombre a una mujer, estaría preso. Bueno, preso no, pero desde luego que lo hubieran puesto a parir, segurísimo. En cambio, yo me pude permitir darte un masaje en el cuello, darte besos, coquetear contigo y no pasó nada. Tienes toda la razón del mundo”, sentenció según Telecinco.