Estás plácidamente dormido y sueñas que te encuentras a bordo de un vehículo, que - de un momento a otro - pierde el control y por más que intentes detenerlo, se te hace imposible, haciendo que la ansiedad y miedo se apoderen de ti.

Al haberse convertido todo esto en una pesadilla, no sabes qué hacer y sientes que tus nervios ya no pueden más. ¿Qué haces para esquivar si alguien aparece en tu camino? ¿Cómo sales de él sin que tu vida se ponga en riesgo?, de seguro son algunas de las interrogantes que rondan tu cabeza.

Pero qué significa realmente este sueño, a continuación, te detallamos todo lo que debes saber y aunque parezca que no hay solución, detrás de esta hay mensaje poderoso.

Cuando tienes esta pesadilla, temes hacer daño a alguien que se te puede atravesar en su camino (Foto: Pixabay)

SIGNIFICADO DE SOÑAR QUE ESTOY EN UN VEHÍCULO FUERA DE CONTROL

Si alguna vez tuviste este tipo de pesadilla, Ian Wallace, autor del libro “El top 100 de los sueños”, nos da a conocer su significado, al tiempo de precisar que soñar con un auto nos indica que estamos “pensando en el camino en el que se encuentra nuestra vida” en el aspecto profesional o lo referido al futuro laboral.

Si sueñas que estás en un auto, simboliza tus ambiciones y cómo vas a alcanzarlas.

simboliza tus ambiciones y cómo vas a alcanzarlas. Si sueñas con autobuses o trenes, se relacionan a tu equipo u organización en la que trabajas.

se relacionan a tu equipo u organización en la que trabajas. Si sueñas que pierdes el control de un vehículo, te muestra que, a pesar de tener un plan, eres incapaz de encontrar la dirección correcta; y aunque te esfuerces por salir airoso, será peor.

te muestra que, a pesar de tener un plan, eres incapaz de encontrar la dirección correcta; y aunque te esfuerces por salir airoso, será peor. Si sueñas que chocas con el vehículo, significa que vas a tener un conflicto que no podrás evitar.

significa que vas a tener un conflicto que no podrás evitar. Si sueñas con un carro que viaja en reversa, muestra que tratas de revertir los que se te presenta.

muestra que tratas de revertir los que se te presenta. Si sueñas que el carro no tiene frenos, tendrás un conflicto inevitable con otras personas.

¿QUÉ SE RECOMIENDA CUANDO TIENES ESTE SUEÑO?

En el caso de que sueñes con un vehículo fuera de control y pienses que no hay nada qué hacer, no te resignes. Hazle frente para salir de esa gran dificultad que se te presenta. Lo que debes hacer es retomar el control y afrontar los desafíos que tienes delante tuyo, precisa Wallace.

Asimismo, señala que no debes abandonar alguna situación extrema que se te presente en tu vida diaria, solo debes considerar las áreas en las que puedes tener el control. No temas en pedir ayuda a los demás para resolver imprevistos, no hagas que esa vulnerabilidad te domine.