Estaba buscando una película para ver en Netflix y me topé con esta joyita, “El corazón del cazador”, una historia de conspiraciones y espionaje en el centro de Sudáfrica. Las cintas de acción suelen ser encasilladas de buenas a primeras -¿quién no ha caído en ese fácil pecado?-, pero lo cierto es que hay títulos que te dejan con más de una sorpresa. “Heart of the Hunter”, como se la conoce en inglés, es una entretenida ficción que retrata los conflictos y complejidades de la sociedad sudafricana.

Si no te quieres levantar de tu sillón, sofá o cama en 1 hora y 47 minutos, este filme es tu mejor opción. Su popularidad ha crecido desde que apareció en la plataforma de streaming, siendo una de las preferidas del Top 10.

Dirigida por Mandla Dube, la película está protagonizada por Bonko Khoza, Connie Ferguson y Tim Theron. Ha generado una serie de variadas críticas entre el público y la crítica especializada.

Antes de que sepas más de la trama de la película “El corazón del cazador”, te dejo el tráiler oficial de la cinta. Si te aburriste de volver a ver las películas de acción de siempre, como me ha pasado más de una vez, este filme de 2024 te puede sacar de la ineludible rutina por casi dos horas.

¿DE QUÉ TRATA “EL CORAZÓN DEL CAZADOR”?

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, esta es la trama de “El corazón del cazador”: “Un asesino retirado debe volver a la acción cuando su amigo descubre una peligrosa conspiración en el corazón del Gobierno sudafricano”.

La verdad es que esta descripción de Netflix se queda corta, porque esta película tiene muchos más matices en su historia. Zuko Khumalo se ha refugiado en su familia. Ha dejado sus tiempos de asesino enterrados y no piensa volver a usar la violencia otra vez, solo si es necesario.

Y ese día llegó cuando uno de sus amigos lo convoca para evitar que las elecciones en Sudáfrica se vean perjudicadas por un plan oculto que busca beneficiar a unos cuantos. Se suma a esta última misión para evitar una tragedia colectiva.

Así es cómo veremos al protagonista en una suerte de sociología de Sudáfrica: vemos los conflictos, las crisis, las complejidades dentro de su sociedad y más detalles que enriquecen la ficción.

Por supuesto que las escenas de acción no faltan, con impresionantes persecuciones y enfrentamientos a punta de disparos y explosiones. Esta cinta tiene todos los condimentos para permanecer intrigado y asombrado en casi dos horas.

Bonko Khoza como Zuko Khumalo en la película "El corazón del cazador" (Foto: Scene23)

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL CORAZÓN DEL CAZADOR”

Bonko Khoza como Zuko Khumalo

Connie Ferguson como Mothusi “Mo” Jantjies

Tim Theron como Daan “Tiger” de Klerk

Nicole Fortuin como Naledi Gumede

Sandi Schultz como Riana De Klerk

Garth Breytenbach como Piet van der Merwe

Thembinkosi Mthembu como Lefty

Pallance Dladla como Dumisani

Clint Brink como Johnny “JP” du Preez

Luyanda Mzazi como Xolile

Mpho Osei Tutu como Detective Radebe

Siyabonga Thwala como Mandla

Bheki Mkhwane como General Ngubane

¿CÓMO VER “EL CORAZÓN DEL CAZADOR”?

La película “El corazón del cazador” está disponible en la plataforma de streaming Netflix y la puedes ver, de manera online, si cuentas con una suscripción.