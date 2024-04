Lo que nos encanta de los anime es que lleva la imaginación a situaciones extremas, con peculiaridades que no se suelen hallar ni en el cine de ciencia ficción más alucinado. Así es “Parasyte: The Maxim”, la serie que apareció en 2014 y, una década después, se ha consolidado como uno de los programas más vistos del catálogo de Netflix. Además, su popularidad ha llevado a extender su universo al live-action y promete más entregas. Si te gustó “Parasyte: Los grises”, no te puedes perder este anime.

Sabemos que ahora hasta los más jóvenes están más que ocupados -o distraídos- entre clips de TikTok, reels en Instagram o transmisiones en YouTube. Si crees que no tienes el tiempo necesario para ver un anime nuevo, te diría que lo pienses dos veces.

“Parasyte: The Maxim” tiene una sola temporada de 24 capítulos. Así que es ideal si crees que tu tiempo es limitado. Y si te gusta maratonear, puedes pasarte luego a la producción de acción real, “The Grey”.

Antes de que te cuente más de la trama del anime, disponible en Netflix, te dejo el tráiler de la versión anime del manga homónimo de ocho volúmenes de Hitoshi Iwaaki.

¿DE QUÉ TRATA “PARASYTE: THE MAXIM”?

De acuerdo a la sinopsis de Netflix, esta es la trama de “Parasyte: The Maxim”: “Un adolescente combate un violento ataque de parásitos del espacio con ayuda de Migi, una dócil criatura que se apoderó de su mano derecha”.

El protagonista al que se refiere la plataforma de streaming es Shinichi Izumi, un estudiante que es infectado por Migi, uno de los tantos parásitos que llegan del espacio exterior para hospedarse en los cerebros de los humanos.

Lo que hace diferente a Shinichi es que Migi no logra llegar a la cabeza, porque el joven lo ataja a tiempo y solo le da espacio en su mano derecha, donde brota el ojo y la boca del bicho espacial.

Para sobrevivir, en medio de un apocalipsis de parásitos, los dos seres se alían y comienzan su camino para pelear contra otros humanos poseídos por los seres en forma de gusanos.

Su viaje no solo será de enfrentamientos, sino también de aprendizaje y reflexiones sobre el sentido de la humanidad y de lo que han hecho con el planeta hasta ese momento. De lo extraño salen pensamientos muy lúcidos y reveladores.

Shinichi Izumi lucha contra un humano poseído por un parásito (Foto: Madhouse)

PERSONAJES DE “PARASYTE: THE MAXIM”

Shinichi Izumi: Estudiante de secundaria infectado por el parásito Migi.

Migi: Parásito inteligente y calculador que se convierte en la mano derecha de Shinichi.

Satomi Murano: Amiga de Shinichi, también infectada por un parásito.

Reiko Tamura: Investigadora que estudia parásitos.

Takeshi Hirokawa: Amigo de Shinichi, se convierte en un parásito.

Ryoko Tamiya: Madre de Shinichi.

Hideo Shimada: Padre de Shinichi.

Kana Kimishima: Compañera de clase de Shinichi.

Uragami: Parásito que busca a Shinichi.

Gotou: Parásito que se hace pasar por detective humano.

Yuko Tachikawa: Doctora que trata a Shinichi.

Kuramori: Parásito que trabaja con Gotou.

Akiho Suzuki: Mujer infectada por un parásito que se enamora de Shinichi.

¿CÓMO VER “PARASYTE: THE MAXIM”?

El anime de “Parasyte: The Maxim” se encuentra disponible en el catálogo de Netflix. Si quieres ver la serie completa, de manera online, tienes que contar con una suscripción a la plataforma de streaming.