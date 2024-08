Will y la familia Banks regresan en la tercera temporada de “Bel-Air” para intentar disfrutar del verano, pero antes deben superar algunos desafíos. En los nuevos episodios de la serie de Peacock desarrollada por Morgan Cooper, Malcolm Spellman, TJ Brady y Rasheed Newson, Will tendrá que enfrentar a su padre, al que no ve desde hace mucho tiempo, y Carlton continuará tratando de superar su adicción. ¿Cuándo se estrenará la nueva temporada de la reinvención de “The Fresh Prince of Bel-Air”? A continuación, te comparto este y otros datos relevantes.

Por supuesto, Jabari Banks, Olly Sholotan, Coco Jones, Akira Akbar, Adrian Holmes, Cassandra Freeman, Jordan L Jones, Jimmy Akingbola, Simone Joy, Justin Cornwell, Karrueche Tran, Joivan Wade y Jazlyn Martin regresan como parte del elenco principal. A ellos se suman Dulé Hill, Alycia Pascual-Peña y el rapero Vic Mensa. Además, Joseph Marcell, quien interpretó a Geoffrey Butler en “El príncipe del rap en Bel-Air”, también vuelve.

¿CUÁNDO Y CÓMO VER LA TEMPORADA 3 DE “BEL-AIR”?

Los tres primeros episodios de la tercera temporada de “Bel-Air” se estrenarán el jueves 15 de agosto de 2024 en Estados Unidos a través de Peacock. Mientras que el resto de capítulos se lanzarán las siguientes semanas.

Las dos primeras temporadas de “Bel-Air” también están disponibles en Disney+.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 3 DE “BEL-AIR”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 3 DE “BEL-AIR”?

De acuerdo con la sinopsis de oficial de la tercera temporada de “Bel-Air”, “las clases han terminado y Will está viviendo Bel-Air a su manera. Ser parte de la familia Banks le ha dado una nueva perspectiva: no se trata solo de riqueza, significa que Will ahora tiene opciones para dedicarse a otras cosas que lo entusiasman y tiene el privilegio de soñar en grande. Mientras Will hace un cambio emocionante, encuentra un compañero en Carlton, quien desea desesperadamente dejar atrás su vida de adicción y reconstruir su reputación dañada. Y aunque el dúo dinámico tiene muchos triunfos emocionantes, trabajar juntos también revela diferencias fundamentales en sus antecedentes y visiones del mundo. ¿Puede funcionar una asociación de tales extremos?

La presión en el trabajo y en casa también supondrá un reto para Viv y Phil. ¿Cómo se mantiene fuerte una pareja cuando sus vidas están en crisis? El viaje romántico de Hilary con LaMarcus se enfrentará a algunos obstáculos impactantes, y las opiniones de Ashley sobre el romance comenzarán a florecer a medida que alcance la mayoría de edad en el verano antes de comenzar la escuela secundaria, y el pasado londinense de Geoffrey se acercará demasiado a su hogar”.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 3 DE “BEL-AIR”

Jabari Banks como Will

Olly Sholotan como Carlton Banks

Coco Jones como Hilary Banks

Akira Akbar como Ashley Banks

Adrian Holmes como Phillip Banks

Cassandra Freeman como Vivian Banks

Jordan L Jones como Jazz

Jimmy Akingbola como Geoffrey

Simone Joy como Lisa Wilkes

Justin Cornwell como Lamarcus

Karrueche Tran como Ivy

Joivan Wade como Frederick

Jazlyn Martin como Jackie

Will (Jabari Banks) tiene que trabajar durante el verano en la tercera temporada de "Bel-Air" (Foto: Peacock)