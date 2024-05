“El planeta de los simios: Nuevo reino” (“Kingdom of the Planet of the Apes” en inglés), la esperada cuarta entrega de la aclamada franquicia de reinicio de Planet of the Apes. Esta película, dirigida por Wes Ball, continúa la historia tres siglos después de los eventos dramáticos de “War for the Planet of the Apes” de 2017, llevando a los espectadores a un emocionante viaje lleno de intriga y acción. Pero, ¿te preguntas cuándo podrás disfrutar de esta emocionante película desde la comodidad de tu hogar? Aquí te cuento cuándo llegará al streaming.

En esta nueva entrega, seguimos los pasos de una joven chimpancé llamada Noa, quien se une a una mujer humana llamada Mae en una misión que determinará el destino tanto de los simios como de los humanos. A medida que se despliega la trama, se revelan secretos profundos y se enfrentan desafíos desgarradores, desentrañando un futuro incierto en un mundo donde la línea entre amigo y enemigo se desvanece.

“El planeta de los simios: Nuevo reino” se estrenó en los cines de EE. UU. el viernes 10 de mayo de 2024. Pero, ¿cuándo llegará al streaming?

Mae y Noa en “El planeta de los simios: Nuevo reino” son dos de los personajes principales (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”?

Lamentablemente, todavía no hay una fecha confirmada para el estreno de “El planeta de los simios: Nuevo reino” en streaming. Pero aquí viene lo interesante: dado que Walt Disney Studios es propietario de 20th Century Studios, la película se lanzará en Hulu (y también en Disney+ si tienes el paquete de Disney).

Así que, si estás ansioso por verla, prepárate para unos meses de anticipación antes de que “El reino del planeta de los simios” llegue a Hulu si vives en Estados Unidos, o a Star+ si estás en Latinoamérica.

¿VALE LA PENA VER “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”?

Si te preguntas si vale la pena ver “El planeta de los simios: Nuevo reino”, pues las primeras impresiones son impresionantes, ya que la secuela ha recibido críticas positivas por parte de los críticos, logrando una sólida puntuación del 81% en Rotten Tomatoes. Además, el índice de audiencia también respalda su calidad, con un impresionante 79%.

En términos de éxito en taquilla, “El planeta de los simios: Nuevo reino” ha tenido un comienzo espectacular, recaudando la asombrosa suma de 22,2 millones de dólares en su primer día.