“El planeta de los simios: Nuevo reino” (en inglés: “Kingdom of the Planet of the Apes”) es la película con la que los fans de la franquicia podremos descubrir lo que pasó con el mundo tras el reinado de César. Así, seguro más de uno ya está listo para disfrutar de la producción en pantalla grande. No obstante, si te gana la curiosidad, quizá te gustaría saber si habrá más largometrajes después de esta cinta. Por ello, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que se conoce al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que “El planeta de los simios: Nuevo reino” se ambienta varias generaciones en el futuro tras el reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía y los humanos se han visto reducidos a vivir en la sombra.

Entonces, mientras un nuevo y tiránico líder construye su imperio, un joven simio emprende un angustioso viaje que lo llevará a cuestionarse todo lo que sabe sobre el pasado y a tomar decisiones que definirán el futuro de simios y humanos por igual.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Kingdom of the Planet of the Apes”:

¿HABRÁS MÁS PELÍCULAS DE LA FRANQUICIA DESPUÉS DE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”?

Para alegría de muchísimos fans, la respuesta corta es SÍ. Resulta que el director Wes Ball ha revelado que “El planeta de los simios: Nuevo reino” es el inicio de una nueva trilogía, por lo que la franquicia continuará -como mínimo- con dos filmes más.

Entonces, teniendo en cuenta que las tres películas protagonizadas por César se lanzaron con un intervalo de tres años entre cada una, es probable que la secuela de “Kingdom of the Planet of the Apes” llegue en el 2027.

LOS PLANES DE WES BALL PARA LA SECUELA DE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS: NUEVO REINO”

En declaraciones para ComicBook, Wes Ball explicó que el siguiente largometraje de su saga se preparará pacientemente, pero confesó que ya tiene algunas ideas para el guion.

“Tenemos una idea de adónde queremos ir y hay mucho espacio para un gran drama. Literalmente, se han abierto puertas al final de ’Nuevo reino’ que esperamos que revelen un mundo mucho más grande que podremos explorar en esta película, llena de drama, llena de conflicto, todo ese tipo de cosas. Crucemos los dedos. Ya veremos”, puntualizó.

Por si fuera poco, el cineasta señaló que “El planeta de los simios: Nuevo reino” no era el título inicial de su cinta.

“‘Empire of the Planet of the Apes’ (‘El Imperio del Planeta de los Simios’). Ese era mi título original, no pudimos hacerlo, simplemente no pudimos”, aseguró.

¿CUÁNTAS PELÍCULAS TIENE LA FRANQUICIA “EL PLANETA DE LOS SIMIOS”?

Con “Kingdom of the Planet of the Apes, la franquicia completa las 10 películas. No obstante, se espera el estreno de dos filmes más, por lo que serán 12 largometrajes en total.