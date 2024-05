Al igual que los fanáticos de Taylor Swift disfrutaron de “The Eras Tour” en los cines y Disney+, los seguidores de Lady Gaga podrán ver las actuaciones de “Stupid Love”, “Bad Romance”, “Just Dance”, “Poker Face”, “Shallow”, “Rain On Me” y otros éxitos de la famosa cantante en “Gaga Chromatica Ball”, película concierto que cuenta con la producción ejecutiva de Bobby Campbell, Arthur Fogel, John Janick y Steve Berman. ¿Cómo ver la cinta que corresponde a la sexta gira musical como solista y séptima en general de la cantautora estadounidense? A continuación, te comparto la fecha de estreno y otros detalles.

Lady Gaga también se encargó de crear, producir y dirigir la película que fue grabada en el Dodger Stadium de Los Ángeles, como parte de la gira de 2022, realizada para promover su sexto álbum de estudio, “Chromatica” (2020), y que inició el 17 de julio en Düsseldorf (Alemania) y terminó el 17 de septiembre del mismo año en Miami. La artista se presentó ante una multitud de 52 mil personas.

En un comunicado de prensa, la vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, Nina Rosenstein, elogió a Lady Gaga como “una artista única que nunca se contiene”. Asimismo, indicó: “Gaga Chromatica Ball pone de manifiesto su interminable lista de talentos. Estamos encantados de volver a colaborar con ella en este impresionante concierto especial”.

Lady Gaga en su sexta gira musical que fue granada para la película concierto "Gaga Chromatica Ball" (Foto: HBO)

¿CUÁNDO Y CÓMO VER “GAGA CHROMATICA BALL”?

“Gaga Chromatica Ball” se estrenará en HBO el sábado 25 de mayo de 2024 a las 8 pm ET/PT en Estados Unidos. La película también estará disponible en la plataforma streaming Max.

El especial “Gaga Chromactica Ball” estará disponible en Max en América Latina y el Caribe, Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, España, Portugal, Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Serbia, Montenegro, Norte. Macedonia, Bosnia y Herzegovina.

En HBO Max en los Países Bajos y Polonia, en HBO GO en el sudeste asiático, Taiwán y Hong Kong, en Crave en Canadá, en Pass Warner en Francia, en Stan en Australia y en ThreeNow y Three en New Zelanda.

Pero aún no se han revelado los detalles de la transmisión en el Reino Unido, Italia, Alemania, India y Japón.

¿A QUÉ HORA VER “GAGA CHROMATICA BALL”?

Estados Unidos: 6:00 pm. (Hora en Washington D. C.)

México, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: 6:00 pm.

Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 7:00 pm.

Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 8:00 pm.

Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 9:00 pm.

TRÁILER DE “GAGA CHROMATICA BALL”

¿DE QUÉ TRATA “GAGA CHROMATICA BALL”?

De acuerdo con la descripción de HBO, “frente a una multitud de 52.000 personas con entradas agotadas, la ganadora de 13 premios Grammy y Premios de la Academia, Lady Gaga, ofrece una actuación que definirá su carrera en el Dodger Stadium de Los Ángeles durante su Chromatica Ball Tour 2022. El concierto especial de HBO Original, Gaga Chromatica Ball, ofrece momentos espectaculares, números de piano íntimos, coreografías emocionantes, pirotecnia intensa y una variedad de cambios de vestimenta icónicos. Esta es Lady Gaga como nunca la has visto antes”.

“Esta película narra una época de inmensa creatividad. La moda, el baile, la música. Revisar la gira me deja sin palabras de la forma en que nos tuvimos el uno al otro: todos ustedes se presentaron a la música y el arte a lo grande, y con un nivel de emoción y libertad que nunca olvidaré. Estadio tras estadio. Multitudes agotadas. Cantos ensordecedores”, escribió Lady Gaga a través de sus redes sociales.

Asimismo, agregó: “La autoaceptación es un tema que atraviesa todas mis canciones. Creo que siempre es posible profundizar y encontrar tu grandeza. El autodescubrimiento es un arte. El amor propio es una práctica”.

LISTA DE CANCIONES DE “GAGA CHROMATICA BALL”

Bad Romance

Just Dance

Poker Face

Chromatica I

Alice

Replay

Monster

Chromatica II

911

Sour Candy

Telephone

LoveGame

Chromatica III

Babylon

Free Woman

Born This Way

Shallow

Always Remember Us This Way

The Edge of Glory

Enigma

Stupid Love

Rain on Me

Encore

Hold My Hand