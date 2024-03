Los fanáticos que llenaron las salas de cine desde octubre de 2023, cantaron y bailaron cada una de las canciones en que incluía “Taylor Swift: The Eras Tour”, película sobre la sexta gira de conciertos de la famosa artista de 34 años, podrán volver a sentir la emoción al entonar “Cruel Summer”, “Love Story”, “You Belong With Me”, “Long Live”, “I Knew You Were Trouble”, “Shake It Off”, “Blank Space” y “Wildest Dreams”, pero esta vez desde la comodidad de su casa a través de Disney+. A continuación, te comparto lo que debes saber sobre la versión extendida y las canciones inéditas que están disponibles en dicha plataforma de streaming.

Uno de los reclamos de los fans de la intérprete de “Bad Blood” fue que varias canciones fueron eliminadas del largometraje que llegó a los cines y que tiene una duración de 2h 48m (168 minutos). Por eso, “Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)” dura 3h 30m e incluye algunas casi 50 canciones, versiones en acústico y otros bonus tracks.

¿CÓMO VER “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSIÓN)”?

“Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)”, es decir, la versión extendida de la película sobre la sexta gira de conciertos de la intérprete de “Wildest Dreams”, está disponible en Disney+ desde el 15 de marzo de 2024.

Por lo tanto, para disfrutar de las canciones inéditas del concierto de Taylor Swift solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

“Taylor Swift: The Eras Tour” es la grabación de los conciertos de la famosa cantante en el SoFi Stadium en California (Foto: Suzanne Cordeiro / AFP)

TRÁILER DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR”

CANCIONES INÉDITAS DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSIÓN)”

“Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version)” incluye temas musicales adicionales como “Cardigan” de Folklore Era, y las tres canciones de la lista de omitidas en el estreno en cines: “The Archer” de Lover, “Long Live” de Speak Now (versión de Taylor) y “Wildest” de 1989 (versión de Taylor).

Además de las canciones acústicas adicionales: “I Can See You” de Speak Now (versión de Taylor) , “You Are in Love” de 1989 (versión de Taylor), “Death by a Thousand Cuts” de Lover y “Maroon” de Midnights.

LISTA COMPLETA DE CANCIONES DE “TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSIÓN)”

Lover Era

Miss Americana & the Heartbreak Prince (excerpt)

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

The Archer

Fearless Era

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Evermore Era

Willow

Marjorie

Champagne Problems

Tolerate It

Reputation Era

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Speak Now Era

Enchanted

Long Live

Red Era

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well (Versión de 1 minutos)

Folklore Era

The 1

Betty

The Last Great American Dynasty

August

Illicit Affairs (extracto)

My Tears Ricochet

Cardigan (Exclusivo en Disney+)

1989 Era

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Canciones sorpresa (Set acústico)

Our Song

You’re on Your Own, Kid

Death by a Thousand Cuts (Exclusivo en Disney+)

Maroon (Exclusivo en Disney+)

You Are in Love (Exclusivo en Disney+)

I Can See You (Exclusivo en Disney+)

Midnight Era

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma

Créditos

Long Live (Taylor’s Version, studio track)

Taylor Swift cantando en uno de sus conciertos de Eras Tour ofrecido en California en agosto de 2023 (Foto: Michael Tran / AFP)