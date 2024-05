“Geek Girl” es la nueva serie de Netflix que promete ser un éxito entre los amantes del drama y la comedia juvenil. Basada en la aclamada novela homónima de Holly Smale, la serie sigue las aventuras y desventuras de una adolescente geek que se encuentra inesperadamente en el mundo del modelaje. Con un elenco talentoso encabezado por Emily Carey, aquí te cuento quiénes son los actores y personajes de este programa británico.

La sinopsis de la trama revela: “Agentes fuertemente heridos, diseñadores solitarios, tacones increíblemente altos y una supermodelo joven y atractiva con una gran sonrisa: Harriet, socialmente torpe, no tiene idea de lo que le espera”.

Este emocionante viaje de autodescubrimiento y aventura en el mundo del modelaje promete ser tanto hilarante como conmovedor, mostrando cómo Harriet navega las complejidades de su nueva vida mientras permanece fiel a sí misma.

La primera mitad de la primera temporada de “Geek Girl” se lanzará el 30 de mayo de 2024 en Netflix. Antes de seguir, mira el tráiler.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL REPARTO DE “GEEK GIRL”?

1. Emily Carey como Harriet Manners

Emily Carey es una actriz inglesa conocida por interpretar a la versión joven de Alicent Hightower en “House of the Dragon”. En “Geek Girl”, interpreta a Harriet Manners, una chica nerd cuya vida cambia drásticamente después de ser descubierta como modelo por una famosa marca de ropa.

2. Sarah Parish como Jude Paignton

Sarah Parish es reconocida por su trabajo en series de televisión como “The Pillars of the Earth”, “Peak Practice”, “Hearts and Bones”, “Cutting It” y “Doctor Who”. En “Geek Girl”, interpreta a Jude Paignton.

3. Tim Downie como Richard Manners

Tim Downie como Richard Manners en "Geek Girl" (Foto: Netflix)

Richard Manners es el papá de Harriet, quien busca protegerla en medio del complicado mundo de la moda y el modelaje. Este personaje es interpretado por Tim Downie, conocido por las series “Toast of London”, “Outlander” y “Upstart Crow”, así como por las películas “Paddington” y “The King’s Speech”.

4. Emmanuel Imani como Wilbur Evans

Wilbur Evans es uno de los representantes de la agencia de modelos que descubre a Harriet. Emmanuel Imani, conocido por sus papeles en “Criminal”, “Noche de lobos” y “Demons”, da vida a este personaje.

5. Liam Woodrum como Nick Park

En "Geek Girl", Liam Woodrum interpreta a Nick Park (Foto: Netflix)

Nicholas Hidaka, mejor conocido por su apodo Nick y también conocido como ‘Lion Boy’ por Harriet Manners, es un exsupermodelo internacional y antiguo rostro masculino de Baylee. Liam Woodrum, conocido por “213 Bones” y “Love in Zion National: A National Park Romance”, interpreta a Nick Park en la serie.

Otros actores y personajes de “Geek Girl”: