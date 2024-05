Si han leído “Romancing Mister Bridgerton” y los tomos anteriores, sabrán de lo que hablo. Desde el estreno de la serie en 2020 con el apasionado romance entre Daphne y Simon, la adaptación de “Bridgerton” por Netflix, bajo la producción de Shonda Rhimes, ha demostrado estar un paso adelante de los libros de Julia Quinn. Para ser justos, los libros se publicaron a inicios de los 2000 y, aunque la historia se ubicaba en la época de la Regencia Inglesa, siempre hubo espacio para actualizar y mejorar elementos. La temporada 3 continúa con esta tendencia, manteniendo la irresistible combinación de romance y escenas picantes que ha cautivado a tantos suscriptores de la plataforma. ¿Vale la pena ver los nuevos episodios? Para mí lo fue, y no puedo esperar el estreno de la parte 2.

¿De qué trata la temporada 3? Esta entrega se centra en la historia de Penélope Featherington y Colin Bridgerton. Penélope se ha propuesto encontrar marido y ser más auténtica, incluso cambiando todo su guardarropa. Mientras tanto, Colin debe enfrentar sus verdaderos sentimientos hacia la mujer que ha sido su amiga durante años, aunque su nueva faceta de mujeriego lo haga resistirse a admitirlo.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 3 de “Bridgerton”.

EL ROMANCE ENTRE PENÉLOPE Y COLIN

Los primeros cuatro episodios de la temporada 3 de “Bridgerton” han capturado y elevado la esencia del romance entre Penélope y Colin. Aunque han hecho algunos cambios respecto al material original de “Romancing Mr. Bridgerton”, como el tiempo que Penélope ha sido una solterona y el hecho de que en el libro Colin sabe que ella es Lady Whistledown antes de proponerle matrimonio, el corazón de su historia de amor permanece intacto.

La adición de Lord Debling es un giro ingenioso que la serie necesitaba. Este triángulo amoroso añade una tensión deliciosa, poniendo a Colin en una posición donde debe confrontar sus verdaderos sentimientos y tomar una decisión.

ALISTANDO EL TERRENO PARA LAS SIGUIENTES TEMPORADAS

Me encanta que adelanten la historia de Francesca con John Stirling, preparándonos para cuando ella sea la protagonista de su propia temporada. Es particularmente especial ver esta primera etapa en la relación entre Francesca y John, porque es algo que no se cuenta en los libros. Aunque los textos ofrecen indicios sobre lo que los unió —como su amor por la privacidad, su deseo de estar alejados de la alta sociedad y su mutua introversión—, no explican exactamente cómo se conocieron ni cómo el Conde de Kilmartin la conquistó.

Hannah Dodd interpreta a Francesca Bridgerton a partir de la temporada 3 (Foto: Netflix)

Ver esta relación desarrollarse en pantalla añade una capa nueva y emocionante al universo de “Bridgerton”. Sin embargo, si debo criticar algo, es que Victor Alli, sin nada personal contra el actor, no termina de convencerme del todo en su papel. Aunque, al final del día, lo más importante será que su primo Michael Stirling tenga el aspecto apetitoso que caracteriza a todos los protagonistas de “Bridgerton”. ¡Esperemos que el casting de Michael nos deje a todos suspirando como siempre!

PROFUNDIZA EN LOS PERSONAJES SECUNDARIOS

El beneficio de contar una historia como esta en formato de serie es que puedes profundizar en el desarrollo de otros personajes, además de los protagonistas. Los libros de Julia Quinn son entretenidos, románticos y candentes, eso no lo niego. Pero siguen siendo narrativamente básicos y poco complejos. Esto es algo que la serie de Netflix ha tratado de enmendar en varias ocasiones.

En la temporada 3, por ejemplo, están introduciendo capas al personaje de Cressida Cowper, que solía ser simplemente malvada sin razón alguna las 24 horas del día: la forma más aburrida de un villano o antagonista. Ver cómo su amistad con Eloise la hace darse cuenta de sus errores y cómo parte de su personalidad insoportable proviene de la presión de sus padres te hace empatizar más con ella. Al menos en los primeros cuatro episodios.

Además, me gusta que continúen con lo que habían sembrado en “Queen Charlotte”, que es que Violet está lista para volver a encontrar el amor y quiere que “atiendan su jardín” (hermana, same). Precisamente, aparece el hermano menor de Lady Danbury, aunque no sé si sus intenciones son buenas, ya lo veremos…

Expandir las historias de los personajes secundarios añade profundidad a la trama, pero también puede convertirse en un simple relleno. Y eso es precisamente lo que pienso del romance de Benedict con Lady Arnold. Como si no hubieran sido suficientes las aventuras que tuvo con la modista en la primera entrega, o con la joven de la escuela de arte en la segunda, ahora debe acostarse con una viuda. ¿Por qué? No lo sé… quizás para sumar más escenas de sexo al repertorio, pero la verdad es que me dejaron más fría que el corazón de Lady Danbury.

Si has visto las temporadas anteriores y te preguntas si vale la pena ver esta nueva entrega, la respuesta es sí. Por otro lado, si todavía no has visto la serie, ¿qué estás esperando? A menos que seas un Grinch que odia las historias de romance o que se rasgue las vestiduras por las explícitas escenas de sexo (que, en realidad, son la mejor parte).