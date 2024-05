CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Al final de “The Big Bang Theory”, Sheldon Cooper (Jim Parsons) recibió un Premio Nobel y celebró el logro junto a su esposa Amy (Mayim Bialik) y sus amigos Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz, Raj Koothrappali, Penny y Bernadette Rostenkowski. Pero ¿qué sucedió con Shamy tras el último capítulo de la sitcom creada por Chuck Lorre y Bill Prady? El episodio final de “Young Sheldon”, precuela de la serie de CBS, revela algunos detalles de la vida de la pareja en los años posteriores a la entrega del galardón internacional. A continuación, te cuento lo que se reveló en “Memoir”.

En episodios anteriores del spin-off protagonizado por Iain Armitage y narrado por Jim Parsons se reveló que Amy y Sheldon tenían un hijo llamado Leonard. En el último capítulo de la séptima temporada, Amy le pide a su esposo que deje de escribir sus memorias para asistir al partido de hockey de su hijo, pero el físico prefiere seguir redactando sobre sus años antes de estudiar en el Caltech, ya que el texto podría ganar un Pulitzer.

Tras recordarle que necesita comprometerse con los intereses de su propio hijo, Amy lo convence de ir al juego. Amy también comenta que su hija (no revela su nombre) quiere tomar clases de actuación, a lo que Sheldon responde que nunca debieron dejar que Penny cuidara a los niños.

Un detalle que podría pasar desapercibido en el final de “Young Sheldon” es que Leonard juega para los Pingüinos de Pasadena, lo que significa que Sheldon y Amy no se han mudado muy lejos del 2311 North Los Robles Ave.

Amy (Mayim Bialik) observa a Sheldon (Jim Parsons) mientras este escribe sus memorias en el último capítulo de la séptima temporada de "Young Sheldon" (Foto: CBS)

EL REGRESO DE SHELDON Y AMY, SEGÚN EL SHOWRUNNER DE “YOUNG SHELDON”

En una entrevista con TV Line, el showrunner Steve Holland, quien escribió el episodio con los creadores Chuck Lorre y Steven Molaro, habló sobre el regreso de Mayim Bialik y Jim Parsons como Amy y Sheldon, respectivamente. Además, explicó la razón por la que no reveló el nombre de la hija de la pareja.

“Pasamos muchos años con Jim y Mayim y todavía los vemos de vez en cuando y nos mantenemos en contacto. Jim, obviamente, trabaja en el programa, pero lo vemos principalmente en Zoom desde Nueva York. A nivel personal, volver a estar con ellos en persona fue genial, y luego verlos volver a estos personajes fue realmente emotivo. Creo que Jim y Mayim dijeron que estaban muy nerviosos y que no estaban seguros de poder volver a asumir [estos roles], pero no se sentía así al verlos. También fue una diferencia pasar de un programa con varias cámaras [filmado frente a una audiencia de estudio en vivo] a un programa con una sola cámara y verlos hacer esos ajustes para reproducirlo de manera diferente. Tocas todo un poco más pequeño y lo hicieron sin esfuerzo. Desde fuera, simplemente verlos volver a convertirse en estos personajes fue realmente genial”, señaló cuando le preguntaron cómo fue volver a escribir sobre esos personajes.

Cuando se anunció la participación de Parsons y Bialik en el final de “Young Sheldon” se esperaba un breve cameo, pero los fans obtuvieron más que eso. “La gente sabe que estarán en la final, pero ¿todavía hay alguna manera de sorprender a la gente? Tal vez la mayoría de la gente piense que esto será una coda al final, por lo que, con suerte, abordarlos de inmediato será una sorpresa. También estábamos tratando de tener mucho cuidado de no dejar que abrumaran el final porque, al final del día, todavía era un final del joven Sheldon y todavía tenía que ser sobre la familia Cooper. Me siento bastante bien acerca de cómo logramos ese equilibrio. Fue más que un simple cameo, pero para nosotros era importante que todo el episodio no girara en torno a ellos”, explicó Holland.

Entonces, ¿por qué no reveló el nombre de la hija de Sheldon y Amy? “Hablamos de ello, pero llega un punto en el que empieza a sentirse como un aluvión de huevos de Pascua. Habíamos dicho el nombre de Leonard antes, y parecía que si fueras a decir el nombre de la hija, sería extraño si fuera solo Sally, ¿sabes? Tenía que ser algo, y luego pensé: ‘¿Estamos aprendiendo en el territorio de los huevos de Pascua?’ Nos gusta el hecho de que hay un montón de estos Easters Eggs en el set en los que no se centran [en el episodio] y, con suerte, la gente no se distraerá tanto con ellos como para no prestar atención a la escena. Puedes regresar y volver a verlo, congelar el cuadro más tarde y ver qué puedes captar”, explicó.

Amy (Mayim Bialik) le reprocha a Sheldon (Jim Parsons) por no presentar atención a los intereses de su hijo Leonard en el último capítulo de "Young Sheldon" (Foto: CBS)

LAS REFERENCIAS A “THE BIG BANG THEORY” EN “YOUNG SHELDON”

Holland también mencionó que existe más de una docena de Easters Eggs en la oficina de Sheldon Cooper. Entre ellos, el Premio Nobel de Sheldon, una foto enmarcada de Shamy en Estocolmo, el modelo de ADN, una taza Flash, una montaña rusa del Cubo de Rubik y el sofá del departamento 4A.

“Deberíamos haber llevado la cuenta de cuántos huevos de Pascua hay realmente allí y ver quién podría atraparlos todos porque hay un montón”, dijo el productor ejecutivo Steve Holland al medio antes mencionado. “Está el cuadro de boxeo de robots que colgaba en la sala de estar, la estatua de Gollum de Sheldon está en su escritorio… Hay un pequeño muñeco de MythBusters de Adam Savage que estaba en su estantería de ‘The Big Bang Theory’ ….”.