Alan Slim es una figura conocida en México y Estados Unidos debido a sus participaciones en diversas telenovelas. Sin embargo, ahora se suma a la lista de concursantes de “Los 50″, el reality show de Telemundo que reúne a medio centenar de celebridades. En MAG, te contamos todo lo que debes saber sobre el actor.

El programa de realidad y competencia confirmó sus primeros participantes el 21 de junio y, poco a poco, reveló los nombres de algunos de los intérpretes, deportistas y personalidades internacionales

Algunos de ellos son Salvador Zerboni y Manelyk González, quienes ya han formado parte de otros realitys como “La casa de los famosos”, Thali García, Cecilia Ponce, Julia Gama, entre otros.

El anuncio de la participación de Alan Slim llegó el 23 de junio con el segundo grupo, al lado de compañeros como Sebastián Caicedo y Lambda García.

1. ¿QUIÉN ES ALAN SLIM?

Alan Slim es un actor y modelo mexicano. Nació en la ciudad de Mexicali, ubicada en Baja California.

Es conocido por sus papeles principales en series como “El señor de los cielos”, donde dio vida a Jaime Ernesto Rosales, y “Malverde: el santo patrón”.

Alan Slim fue elegido para formar parte del reality show "Los 50" (Foto: Telemundo)

2. DATOS PERSONALES DE ALAN SLIM

Nombre completo: Alan Slim Gutiérrez

Alan Slim Gutiérrez Cumpleaños: 19 de diciembre

19 de diciembre Año de nacimiento: 1983

1983 Edad: 39 años

39 años Lugar de nacimiento: Mexicali, Baja California, México

Mexicali, Baja California, México Instagram: @alanslim

3. ¿ES PARIENTE DEL MILLONARIO CARLOS SLIM?

Alan Slim sí es un pariente de Carlos Slim, pero uno lejano. Si al leer el apellido del actor les sonó familiar es porque es el mismo que el del magnate mexicano dueño de Grupo Carso, Grupo Financiero Inbursa, América Móvil, entre otros.

En una entrevista con la revista Quién, Alan contó que no lo ha conocido personalmente, pero que tienen un lazo sanguíneo lejano.

“Mi abuelo Jorge Slim es primo hermano de Carlos Slim, el señor Carlos no me conoce, pero sé que mi abuelo y él siempre se llevaron bien, crecieron juntos, jugaban juntos y hacían travesuras juntos. Mi abuelo me contaba muchas historias y en sus últimos años siempre venía al Distrito Federal a visitarlo y luego se regresaba a Mexicali”, explicó.

4. ¿QUÉ ESTUDIÓ ALAN SLIM?

Inicialmente, no estaba en los planes de Alan Slim ser actor, pues cursó la carrera de psicología e incluso se graduó.

En una entrevista con Vivalavi, contó que, cuando estaba en los últimos ciclos universitarios, decidió perseguir el anhelo de dedicarse a la actuación. De esta forma, empezó a prepararse en las artes dramáticas recién a los 29 años.

5. ALAN SLIM ES EXALUMNO DEL CEA

El Centro de Educación Artística de Televisa ha formado a diversas figuras de la televisión y cine en México. Algunos nombres incluyen a Thalía, Eduardo Capetillo, Adela Noriega, Eugenio Derbez, Ana Brenda Contreras, Sebastián Rulli, Dulce María, Maite Perroni, Anahí, y Angelique Boyer, entre otros.

Después de terminar sus estudios en psicología, Alan Slim se mudó a la ciudad de México y se inscribió a un curso intensivo del CEA durante un año.

6. EL DEBUT DE ALAN SLIM EN LA TELEVISIÓN

El primer papel que obtuvo Alan Slim en la televisión fue el del villano Christian Blanco en la novela “Hasta el fin del mundo”, producida por Nicandro Díaz González para Televisa.

Además, compartió set de grabación con figuras como Marjorie de Sousa, Pedro Fernández, Julián Gil y Mariana Seoane.

Alan Slim como Christian Blanco en “Hasta el fin del mundo” (Foto: Televisa)

7. LA CARRERA DE ALAN SLIM

Después de su debut actoral, Alan Slim ha participado en diversas producciones de Televisa, la casa que lo vio nacer, pero luego ha incursionado en proyectos de Telemundo.

En el 2014, interpretó a Miguel en el programa antológico “Como dice el dicho”. Un año después, fue parte de “Amores con trampa” y “Lo imperdonable”.

8. EL PRIMER PAPEL PRINCIPAL DE ALAN SLIM

Aunque Alan Slim estaba trabajando regularmente, su primer rol principal no llegó hasta el 2017, cuando se sumó al reparto de “El Señor de los Cielos” como Jaime Ernesto Rosales.

Después de conquistar a los hogares mexicanos con su talento y su apariencia, fue invitado a dar vida a Matías Galavis en el drama de época “Malverde: el santo patrón”.

Alan Slim en el set de grabación de “Malverde: el santo patrón” (Foto: Alan Slim / Instagram)

9. ES PADRINO DEL HIJO DE BORIS DUFLOS

En su cuenta de Instagram, Alan Slim compartió una fotografía junto a su ahijado Gaspito, el hijo de Boris Duflos. El amigo del actor también forma parte de la industria, pues ha participado en títulos como “Las amazonas”, “Amores con trampa” y “Más allá de ti”.

10. FOTOS DE ALAN SLIM