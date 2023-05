Durante el último fin de semana de mayo, distintas celebridades hicieron noticia en los medios por una sencilla razón: anunciaron su retiro temporal de las redes sociales como Instagram o Twitter. Si bien es una medida que cualquier persona común y corriente puede tomar, llamó la atención que entre ellos se encuentre Sebastián Caicedo, quien acumula más de 4 millones de fanáticos en su perfil personal, y demás figuras principales de Telemundo.

A través de un enunciado en Instagram, el exesposo de Carmen Villalobos comunicó a sus fanáticos el breve descanso que se dará de las redes sociales, señalando que es por un tema muy positivo en sus proyectos. “Mi gente quiero contarles que estaré un tiempo alejado de mis redes sociales, no por nada malo, al contrario, muy positivo. Muy pronto se enterarán por qué”, dijo.

El actor colombiano se retirará de las redes sociales (Foto: Sebastián Caicedo / Instagram)

Junto a esas palabras, Caicedo exhortó a todos los que lo siguen que le envíen sus mejores vibras y deseos durante este tiempo que estará ausente. “Solo les pido que me envíen sus mejores deseos y oren mucho por mí. Los que quieran también podrán apoyarme. Recuerden luchar por sus sueños y siempre de la mano de Dios. Los quiero mucho y nos vemos pronto”, finalizó el escrito del actor colombiano.

VARIAS FIGURAS DE TELEMUNDO SE VAN DE LAS REDES SOCIALES

Además del protagonista de “Retrato de una mujer”, diferentes figuras del medio hispano también dicen adiós a sus redes sociales durante un breve periodo. La actriz Isabella Sierra, quien se hizo un nombre gracias a “La reina del sur”, también dice adiós a sus plataformas personales.

Eso sí, a diferencia de Sebastián, la actriz de 18 años no detalló el porqué de su salida temporal de Instagram y demás redes sociales. “Mi gente nos vamos de las redes por un tiempo. No sé cuánto, pero espero que en el momento que sepan por qué me apoyen mucho, mucho porque los voy a estar necesitando. Gracias por todo su amor siempre, soy muy afortunada por tenerlos”, compartió la joven histrionisa.

La actriz de 18 años también dice adiós temporalmente a las plataformas sociales (Foto: Isabella Sierra / Instagram)

A esta tendencia se sumó Alam Slim, actor azteca de “El señor de los cielos”, quien se animó a confesar que estará más dedicado a su trabajo que al manejo de sus cuentas. “A partir de este momento dejo mi cel y mis redes por un tiempo. Los voy a extrañar mucho. Nos vemos del otro lado”, indicó el histrión.

Thalí García, otra figura de la ficción protagonizada de Thalí García, también anunció que se dará un descanso de las redes sociales, pero promete regresar pronto. “Voy a desconectarme un tiempito de mis redes, les voy a extrañar. Vuelvo pronto”, dijo la actriz mexicana.

La mexicana también se despide de Instagram, Facebook y TikTok (Foto: Thali García / Instagram)

Los actores Juan Pablo Llano y Fernando Noriega no se quedaron atrás y manifestaron su hasta luego de las redes sociales el último domingo. Ambos señalaron que se enfocarán en sus proyectos personales alejado del mundo de la virtualidad.

¿POR QUÉ SE VAN DE LAS REDES SOCIALES?

Si bien todas estas figuras de la televisión están en su derecho de ausentarse el tiempo que quieran de las redes sociales, miles de fanáticos manifestaron su preocupación a través de comentarios. Sin embargo, todo hace indicar que este retiro temporal se daría debido a una propuesta laboral que los incluye a todos.

El retiro de varias figuras se daría por el inicio de un reality show (Foto: Juan Pablo Llano / Instagram)

Fue así que diversos seguidores llegaron a la conclusión en el internet que el reality show “Los 50″ sería el motivo por el que Caicedo y compañía decidieron decirle adiós a sus plataformas personales, pues comenzarían a vivir en una mansión exótica totalmente desconectados del mundo exterior.

De hecho, la cadena Telemundo ya inició la promoción de este nuevo reality que llegaría en el prime time una vez finalice la segunda edición de “Top Chef VIP”, competencia culinaria conducida por Carmen Villalobos.