Si bien su popularidad se acrecentó tras conducir el matutino “Hoy Día” durante más de 10 años, la bella Adamari López estuvo ligada al plano actoral desde los 7 años de edad. Sin embargo, la exnovia de Toni Acosta reveló que hubo un momento que decidió dejar de lado su trayectoria ante cámaras para finalizar sus estudios en la universidad. ¿Logras estudiar qué cursó en la facultad?

A más de un mes de su abrupta salida de Telemundo, Adamari López sigue generando noticia en las redes sociales. Junto a la pequeña Alaïa, la presentadora de televisión mantiene informando sus proyectos y metas personales a sus millones de fanáticos y la prensa en general.

Eso sí, a pesar de la abrumadora fama que posee en la actualidad, la exesposa de Luis Fonsi también se dedicó a los estudios hace varios años y logró graduarse en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico.

LA CARRERA DE ADAMARI LÓPEZ EN LA UNIVERSIDAD

Durante sus años mozos en la actuación, Adamari decidió destinar parte de su tiempo a estudiar algo ligado a la carrera y los medios, razón por la que concluyó sus estudios en Publicidad en su natal Puerto Rico.

López, quien nació el 18 de mayo de 1971 en Humacao, Puerto Rico, inició en el plano actoral a los 7 años , llegando a presentarse a diferentes castings para las novelas en español más exitosas de principios de los noventa e inicios de los 2000.

De hecho, en su libro biográfico, Adamari reveló que el gusto por el arte y la afición por la interpretación provino de su madre, quien desde muy pequeña la inscribió en clases de baile y hasta lecciones de piano para que refuerce sus capacidades motrices y artísticas.

Fue así que logró ascender rápidamente en el plano actoral y tener bastante repercusión como niña estrella, tanto en Venezuela como en su propio Puerto Rico. No obstante, Adamari tuvo que poner en stand by sus planes de actuación y regresar a la facultad a saldar una deuda pendiente: los estudios.

Adamari López tiene a una pequeña hija llamada Alaïa, fruto de su amor con Toni Costa (Foto: Adamari López / Instagram / Imagen Miami)

Según contó la exconductora de Telemundo, su padre le puso la condición de que, solo acabando su carrera, podría desempeñarse como actriz. La pasión de Adamari fue tal, que logró acabar el curso de Publicidad en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico.

Años más tarde, inicio una especialización y maestría en Relaciones Públicas, aunque no llegó a concluirla debido a la oferta laboral que tuvo en México.

¿CÓMO AYUDÓ LA CARRERA DE PUBLICIDAD A A ADAMARI LÓPEZ?

En las declaraciones que vertió en su libro a mediados de 2012, la madre de Alaïa sostuvo que siempre tuvo el sueño de realizar trabajos creativos y de mantener cierta cercanía con las personas.

Fue así que López añadió que los mismos estudios de su carrera la ayudaron de sobremanera a crecer y aprender más del contacto humano, además de su desarrollo personal y la socialización en un entorno tan salvaje como la televisión.

“Apliqué ciertas estrategias publicitarias a mi vida que definitivamente me dieron las herramientas para saber cómo venderme y cómo conseguir los proyectos que deseaba y así posicionarme bien en mi carrera artística”, escribió la actriz de 52 años en su libro biográfico “Viviendo”.

A inicios de abril, la conductora puertorriqueña fue separada de Telemundo (Foto: Adamari López / Instagram)

No obstante, pese a la manera que aprendió a defenderse de las críticas mediáticas, Adamari asegura que siempre supo caer parada gracias a su personalidad natural que exhibe ante los medios, pues “lo que más me funcionó a lo largo de mi carrera fue y es ser yo misma simplemente. Eso nunca me falló”.