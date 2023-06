¿Quién es Andrew Barth Feldman? Esta joven promesa de Hollywood es el protagonista de “No Hard Feelings”, la película en la que interpreta a Percy y comparte roles con la superestrella Jennifer Lawrence. Además, aunque quizá no lo sepas, es toda una figura en el teatro musical. ¿Quieres averiguar más sobre él? En esta nota, Mag te presenta los principales datos de la biografía y carrera de esta celeb de Estados Unidos.

“Sin malos rollos” (en España: “Hazme el favor”) es uno de los grandes estrenos del 2023. Esta comedia de Gene Stupnitsky no solo cuenta con Barth Feldman y Lawrence en el reparto, sino que también incluye la participación de los actores Matthew Broderick, Laura Benanti, Kyle Mooney y Hasan Minhaj.

Así, narra una divertida historia, tal como se lee en su sinopsis: “Cuando está a punto de perder su casa de la infancia, Maddie descubre un curioso anuncio de trabajo: unos adinerados padres controladores están buscando a alguien que salga en una cita con su introvertido hijo de 19 años, Percy, antes de que este vaya a la Universidad. Para su sorpresa, la joven descubre pronto que la torpeza del chico no está tan clara”.

A continuación, te presentamos al histrión detrás del personaje masculino principal del largometraje.

1. ¿QUIÉN ES ANDREW BARTH FELDMAN?

Andrew Barth Feldman es un actor y cantante estadounidense. Es reconocido por su participación en diversas obras de teatro musical, entre las que destacan su protagónico en la galardonada producción “Dear Evan Hansen” (2019) de Broadway.

2. FICHA DE DATOS DE ANDREW BARTH FELDMAN

Fecha de nacimiento: 7 de mayo del 2002

Edad: 21 años

Signo zodiacal: Tauro

Lugar de nacimiento: Manhattan, New York, Estados Unidos

Ocupación: Actor y cantante

Años activos: 2018–presente

3. LA FAMILIA DE ANDREW BARTH FELDMAN

El artista es el hijo de una administradora escolar y de un abogado. Además, se sabe que tiene una hermana mayor y dos primos queridos, Scott y Matt, a quienes considera como hermanos.

4. ¿DÓNDE ESTUDIÓ ANDREW BARTH FELDMAN?

Andrew estudió en la Academia Lawrence Woodmere en Nueva York, institución donde su mamá trabajaba hasta antes de fallecer en agosto de 2019. Más tarde, el intérprete decidió asistir a la Universidad de Harvard, pero pospuso su inscripción debido a la pandemia del COVID-19 y por su protagónico en “No Hard Feelings” junto a Jennifer Lawrence.

5. TIENE SU COMPAÑÍA DE TEATRO MUSICAL

La estrella es un fanático del teatro musical desde los 3 años de edad, cuando quedó encantado al ver una obra de “La Bella y la Bestia”. Así, en la escuela secundaria fundó Zneefrock Productions, una compañía especializada en este tipo de producciones y que creo una parodia de “Star Wars”. De esta forma, logró recaudar fondos para la investigación sobre el autismo.

6. SU TRAYECTORIA EN LA MÚSICA

Barth Feldman debutó como cantante el 8 de julio de 2021, cuando lanzó su primer sencillo llamado “Every Pretty Girl”. En diciembre de ese año, estrenó “Emma” y, desde entonces, publicó temas como “The Old Me and You” y “In My Head”. Puedes escucharlos desde su canal oficial de YouTube.

7. LA CARRERA EN LA ACTUACIÓN DE ANDREW BARTH FELDMAN

Estas son las películas, series y obras de teatro en las que ha participado el actor:

Películas de Andrew Barth Feldman:

2023: “A Tourist’s Guide to Love” como Alex

2023: “No Hard Feelings” como Percy

Series de televisión de Andrew Barth Feldman:

2021: “High School Musical: The Musical: The Series” como Antoine

Obras de teatro de Andrew Barth Feldman:

2018: “Catch Me If You Can” como Frank Abagnale Jr.

2019–20: “Dear Evan Hansen” como Evan Hansen

2020: “SW: A New(sical) Hope” como Han Solo/Darth Vader

2021: “Ratatouille the Musical” como Alfredo Linguini

2022: “7 Sacrilege Street” como compositor

2022: “Park Map” como compositor

8. LOS PREMIOS DE ANDREW BARTH FELDMAN

2018: Mejor Actor por “Catch Me If You Can” en los Roger Rees Awards

2018: Mejor Actor por “Catch Me If You Can” en los Premios Jimmy

2021: Premio Education/Schools - Long Form Content en los New York Emmy Awards

2022: Mejor Show por “Park Map” en los BroadwayWorld Cabaret Awards

9. FOTOS DE ANDREW BARTH FELDMAN

