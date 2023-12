“Berlín”, la precuela de “La casa de papel”, se estrena en Netflix el 29 de diciembre de 2023 y trae de vuelta a uno de los personajes favoritos de los fanáticos de la exitosa serie española. Se trata de Andrés de Fonollosa, interpretado por Pedro Alonso, junto él también regresarán Najwa Nimri y Itziar Ituño, que retoman los roles de Alicia Sierra y Raquel Murillo.

La nueva ficción creada por Álex Pina también cuenta con un elenco principal conformado por Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez. Precisamente este último hace su debut actoral en el spin-off de ocho episodios.

1. ¿Quién es Joel Sánchez?

Joel Sánchez es un actor de 27 años que nació en Lanzarote, una isla del archipiélago canario en España, y reside en Madrid. Además de hablar Además de hablar tres idiomas: español, inglés y francés, práctica deportes como el boxeo, fútbol, danza urbana y afrobreat.

Joel Sánchez, que hace su debut actoral en "Berlín", tiene 27 años (Foto: Joel Sánchez/ Instagram)

2. ¿A quién interpreta en “Berlín”?

En “Berlín”, Joel Sánchez interpreta a Bruce, un joven que se caracteriza por “tener más músculo que cerebro”. Andrés de Fonollosa lo recluta para robar joyas por un valor de 44 millones de dólares porque domina los dispositivos y el armamento.

3. ¿Qué opina sobre la fama?

En una entrevista con SensaCine, Joel Sánchez confesó que no está nada nervioso con el posible salto a la fama que le puede provocar su participación en el spin-off de “La casa de papel”.

“Simplemente yo lo vivo. Lo que tenga que venir que venga. Sobre todo me gusta saborearlo. Porque a veces si yo de primeras voy con esa presión, realmente no disfrutaría de rodar. Porque voy con la presión de mi primer proyecto, ‘La casa de papel’...Entonces como que me quito eso. Y digo: ‘si estoy aquí, estoy aquí y ya está y voy a disfrutarlo’. Y acabas con mejores recuerdos. Como me han enseñado en casa: Piano piano se va lontano”.

4. Joel Sánchez en Instagram

Joel Sánchez tiene más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, @sanchezzjoel, y probablemente consiga más followers tras el estreno de la serie “Berlín”.

5. Fotos de Joel Sánchez

Una de las fotografías que Joel Sánchez, que actúa en "Berlín", compartió en sus redes sociales (Foto: Joel Sánchez/ Instagram)

Joel Sánchez, que es parte del elenco de "Berlín", tomándose una foto en un ascensor (Foto: Joel Sánchez/ Instagram)