Jorge “El Burro” van Rankin es uno de los participantes de “Hotel VIP”, el reality de Canal 5 que reemplaza a “La casa de los famosos México”, tras el triunfo de Wendy Guevara. Así, es probable que quieras conocer más sobre este popular concursante. Por eso, en esta nota, te contamos los principales datos de su biografía y carrera.

Vale precisar que “Hotel VIP” es un show en el que 16 celebridades son llevadas a situaciones desafiantes y cómicas. Resulta que, cada semana, ellos deben competir para determinar quiénes serán huéspedes y quiénes formarán parte del personal del lujoso hotel en el que conviven.

Entre los famosos, se encuentran Martha Figueroa, Natália Subtil, Vielka Valenzuela, Manola Diez, Gomita, Mariana Ávila, Roberto Tello, El Chevo, Ligia Uriarte, Silverio Rocchi, Pee Wee, Fernando Sagreeb, Tefi Valenzuela, Christian Estrada y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate”.

1. ¿QUIÉN ES JORGE VAN RANKIN?

Jorge van Rankin es un locutor, actor y conductor mexicano con gran trayectoria en varias producciones audiovisuales de su país de origen.

2. DATOS PERSONALES DE JORGE VAN RANKIN

Nombre completo: Jorge van Rankin Arellano

Fecha de nacimiento: 5 de junio de 1963

Edad: 60 años

Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Nacionalidad: Mexicana-Neerlandesa

Ocupación: Actor

Instagram: @burrovan

3. LOS INICIOS DE JORGE VAN RANKIN EN LA LOCUCIÓN

“El Burro” inició su carrera en 1987, cuando fue conductor del programa “Fusión” de radio WFM 96. Más tarde, ocupó el cargo de gerente del Canal 5 de Televisa.

4. ¿DE DÓNDE PROVIENE EL APODO “EL BURRO” DE JORGE VAN RANKIN?

En una entrevista concedida a Yordi Rosado, el mexicano aseguró que su apodo proviene de su etapa estudiantil en la escuela La Salle, donde conoció a varios compañeros adinerados que le pusieron aquel sobrenombre.

“Ahí estaba un güey, Ramón Abascal, que vivía ahí en la calle de Camelia, me acuerdo (...) Tenía un chofer al que le decían ‘El Burro’. Entonces ese güey rebuznaba y me daba mucha risa. La gente se reía (...) entonces iba yo por todos lados haciendo eso”, puntualizó.

5. JORGE VAN RANKIN ES HINCHA DEL AMÉRICA

El conductor es un gran fanático del Club América, uno de los equipos más famosos de la Primera División de México.

“Mi papá trabajaba en Televisa cuando yo tenía siete años, él siempre le fue al Necaxa pero me llevaba al Estadio Azteca, al Palco de Honor con Ángel Fernández, y yo era americanista desde los cinco o seis”, le contó a Juan Pablo Fernández de ESPN.

6. FUE AMIGO DE LUIS MIGUEL

En su juventud, Van Rankin fue uno de los mejores amigos de Luis Miguel. Incluso, participó en el videoclip del tema “Cuando calienta el Sol”.

Cabe resaltar que también es cercano a Roberto Palazuelos, uno de los conductores de “Hotel VIP”.

7. TIENE TRES HIJAS

A través de sus redes sociales, Jorge se muestra orgulloso de sus tres hijas, fruto de su relación con Magda Bleizeffer. Las pequeñas se llaman Roberta, Lusiana y Carlota.

8. FUE DESPEDIDO DE “MIEMBROS AL AIRE”

El 1 de mayo del 2023, el conductor publicó un video en su perfil de Instagram, donde denunciaba que los habían despedido injustificadamente de “Miembros al Aire”.

“Me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben”, afirmó en el clip.

Tiempo más tarde, el productor Lalo Suárez le contó a Gustavo Adolfo Infante las verdaderas razones por las que “El Burro” fue retirado del espectáculo.

“Me pidió la empresa que hubiera cambios y así se hicieron, nada más, como se han hecho siempre, no pasa nada (...) Me pidieron hablar con él. Yo le marqué para verlo, un día antes, no pudo y llegó al foro y pues... no había otro lugar más privado que adentro del foro para hablar con él”, puntualizó.

9. SU TRAYECTORIA COMO LOCUTOR Y ACTOR

Trabajos en locución y conducción

“El cañón del Zopilote” de WFM 96.9

“El calabozo”

“Fresas en mi Chile” de Telehit

“Miembros al aire”

“Espacio en blanco”

“La roña”

“Hasta adentro”

“Burro Negro” de EXA 104.9

“Hoy” de Las Estrellas

Trabajos en actuación

“Carita de ángel” (2001)

“Salomé” (2002)

“Que madre tan padre” (2006)

“Una familia con suerte” (2011)

“40 y 20″ (2016)

Experiencia en realities

“Big Brother VIP” (2003)

“Big Brother” (2004)

10. FOTOS DE JORGE VAN RANKIN

