Su presencia llamó la atención de toda la teleaudiencia de “El amor invencible”. El jueves 8 de junio, Luciano, el hijo mayor de la actriz Leticia Calderón, miembro del reparto estelar de la producción de Televisa que la viene rayando, hizo su debut actoral participando en algunas escenas del melodrama. El hecho fue muy aplaudido pues se trata de un joven con Síndrome de Down. A continuación te contaremos sobre su historia.

La artista que da vida a la matriarca de la familia en la realización de la televisora de San Ángel tiene dos hijos, ambos fruto de su extinto matrimonio con el abogado Juan Collado. El primero se llama Luciano; y el segundo, Carlo.

Ambos son su dedicación diaria y en particular el primogénito, quien nació con Síndrome de Down. Esta condición no solo a su puesto un reto para su entorno, sino también una bendición y lección de vida, en palabras de la propia histrionisa.

Las ocurrencias con su hijo Luciano (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

LUCIANO, EL HIJO DE LETICIA CALDERÓN, QUE SE ESTRENÓ COMO ACTOR EN “EL AMOR INVENCIBLE”

La novela que se emite diariamente por las pantallas de Las Estrellas tuvo una grata sorpresa con la aparición de Luciano Collado, de 20 años, quien dio vida a un policía que participó en la detención de Leona Bravo, papel que interpreta Angelique Boyer.

El suceso recibió no solo el reconocimiento de madre y familia, quienes muy felices grabaron el momento de su aparición en televisión, sino de televidentes y sobre todo los miembros del reparto que conforman Boyer, Calderón, Danilo Carrera, Marlene Favela y Daniel Elbittar; incluso el productor de la novela Juan Osorio compartió algunas imágenes de su participación.

Y es que el reconocido directivo fue quien permitió que Luciano pudiese estrenarse como histrión. “Luciano fue y le pidió trabajo al señor Juan Osorio, Juan le dijo que sí”, contó la actriz en una entrevista con el programa “¡Siéntese Quien Pueda!”.

Junto a su madre y el productor Juan Osorio (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

¿QUIÉN ES LUCIANO, EL HIJO DE LETICIA CALDERÓN?

Leticia estuvo casada con el abogado Juan Collado de 2002 a 2010, durante ese tiempo ambos procrearon a dos hijos. El mayor es Luciano, quien nació con Síndrome de Down; su condición le demandó a la artista una dedicación completa hacia él, motivo por el que se alejó algunos años de las pantallas.

Sin embargo, el aprendizaje que es criar y educar a una persona así le permitió crecer aún más como madre y persona. Tiempo después se animó a escribir sus reflexiones y experiencias sobre esta etapa de su vida y lo concretó lanzando un libro: “Luciano, un ángel en mi vida”.

Actualmente, Luciano viene estudiando gastronomía y como parte de su crecimiento integral viene preparándose para independizarse. “Desde niño quise vivir solo y estoy listo para cumplir ese sueño que me ha comido hasta el alma”, comentó ilusionado el joven que este 2023 cumplió 20 años al programa “Al rojo vivo” de Telemundo.

En febrero cumplió un año más de vida (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

En tanto, Leticia explicó que su retoño ha venido recibiendo una preparación e instrucciones para cuando le toque la chance de hacerlo.

“Todavía no ha llegado ese día, pero lo estamos preparando para eso evidentemente, por eso compré este departamento, si no creyera en mi hijo no lo hubiera ni intentado. Pero creo en él, creo que es un chico capaz de vivir solo”, detalló la famosa en la misma entrevista, realizada en octubre de 2022.

Carlo, Luciano y Leticia (Foto: Leticia Calderón / Instagram)

Por ahora ya demostró que puede hacerlo, y bastante bien, frente a una cámara de televisión.