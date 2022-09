La quinta temporada de “Cobra Kai” aterrizó en Netflix este 9 de septiembre de 2022 para deleite de sus millones de seguidores, quienes estaban ansiosos por conocer qué ocurriría tras la partida de Miguel; como se recuerda, en el último episodio de la cuarta entrega, el muchacho deja todo para ir en busca de su padre biológico.

Ahora, tras el estreno de la serie, pudimos conocer que había partido a México, donde finalmente encuentra a su progenitor: Héctor Salazar, un empresario que tiene negocios turbios y un carácter complicado, algo que decepciona por completo al joven. El papel de dicho personaje es interpretado por Luis Roberto Guzmán.

A continuación, te damos a conocer quién es y más datos sobre este actor, que lleva más de dos décadas en los estudios de grabación.

Luis Roberto Guzmán interpretando a Héctor Salazar en "Cobra Kai 5", padre biológico de Miguel Diaz (Foto: Sony Pictures Television Studios)

1. DATOS PERSONALES DE LUIS ROBERTO GUZMÁN

Lugar de nacimiento: San Juan

San Juan Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 9 de abril

9 de abril Año de nacimiento: 1973

1973 Edad: 49 años

49 años Instagram: @luisrobertoguzman

2. INTENTA FORMAR PARTE DE MENUDO

Luis Roberto Guzmán intentó formar parte del grupo Menudo, pero no lo logró. Pese a no poder integrarla, tuvo amistad con varios de sus exintegrantes.

El histrión puertorriqueño roba suspiros de sus seguidores (Foto: Luis Roberto Guzmán / Instagram)

3. ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Convencido que lo suyo era el mundo del entretenimiento, siguió estudios en el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

4. SE VA A MÉXICO

Tras concluir sus estudios, se mudó a México en 1999 con el fin de iniciar su carrera como actor. Ingresa al Centro de Estudios Artísticos de Televisa (CEA), donde se prepara más buscando una oportunidad para ser convocado en diferentes proyectos.

5. CARRERA COMO ACTOR

Guzmán ha trabajado en teatro, cine y televisión. Entre las producciones en las que ha participado están: “Siempre te amaré” (2000), “Amigas y rivales” (2001), “Alborada” (2005-2006), “El Pantera” (2007 - 2009), “Lo que la vida me robó” (2013-2014), “Ingobernable” (2017-2018), “Narcos” (2018), “La mexicana y el güero” (2020), “¿Quién mató a Sara?” (2021), entre otros más.

El actor se siente orgulloso de sus raíces. Aquí mirando fijamente (Foto: Luis Roberto Guzmán / Instagram)

6. CARRERA COMO CANTANTE

Luis Roberto Guzmán también incursionó en la industria musical y lanzó “Bipolar” en 2008, el álbum llegó a Estados Unidos y Puerto Rico en 2009.

7. PREMIOS

En 2015, Premios TVyNovelas gana en la categoría Mejor actor coestelar por “Lo que la vida me robó”.

En 2012, TV Adicto Golden Awards gana en la categoría Mejor villano por “Infames”.

8. ¿LUIS ROBERTO GUZMÁN TIENE PAREJA?

La vida sentimental del actor se mantiene en absoluta reserva, por lo que se desconoce si tiene pareja.

Es un actor que se ha desempeñado en diferentes papeles en las producciones que integró (Foto: Luis Roberto Guzmán / Instagram)

9. ¿QUÉ PIENSA DE TENER HIJOS?

El puertorriqueño señaló que, si bien le gusta los niños, no desea convertirse en padre por la sobrepoblación y el daño que ha sufrido el planeta. “Creo que somos muchos, hay estudios y está comprobado científicamente. Muchas bocas para comer, sí afecta lo que pisamos”, dijo en el programa “Sale el Sol”.

10. ¿QUÉ RETO ENFRENTÓ AL GRABAR “COBRA KAI”?

Luis Roberto Guzmán reconoció que el primer reto para grabar “Cobra Kai 5″ fue el idioma. “Estar en un set en habla inglesa no es fácil, pero al final me volvió a reconectar con el entender de por qué estoy aquí, muchas veces en la vida pasamos por alto cosas o lo damos por hecho y en este caso me hizo recordar mi amor por estar parado en un set”, dijo según publica El Heraldo de México.

11. ¿QUÉ EXPECTATIVAS TIENE?

El actor espera que con su participación en la quinta entrega de “Cobra Kai” se le abran las puertas para participar en producciones más grandes en Estados Unidos y en México.