No cabe de que “Avatar: The Last Airbender” se ha convertido en una sensación desde que aterrizó el 22 de febrero de 2024 en Netflix. Si bien, Aang es el personaje principal de esta adaptación live-action de la querida serie animada homónima de Nickelodeon de 2005, hay otros personajes que también se están robando la atención de la audiencia. Uno de ellos es el tío Iroh, papel interpretado por Paul Sun-Hyung Lee. ¿Deseas saber más sobre el histrión? En los siguientes párrafos, te contamos quién es.

Cabe precisar que en la trama, él es un general retirado de la Nación del Fuego y el mentor de Zuko, el exiliado Príncipe Heredero de la Nación del Fuego, con el que se unió para una misión: capturar al Avatar para tranquilizar a su padre, el Señor del Fuego Ozai.

1. DATOS PERSONALES DE PAUL SUN-HYUNG LEE

Nombre completo: Paul Sun-Hyung Lee

Paul Sun-Hyung Lee Lugar de nacimiento: Daejeon , Corea del Sur

Daejeon , Corea del Sur Nacionalidad: Surcoreano-canadiense

Surcoreano-canadiense Cumpleaños: 16 de agosto

16 de agosto Año de nacimiento: 1972

1972 Instagram: @angryappa

2. ¿QUIÉN ES PAUL SUN-HYUNG LEE?

Paul Sun-Hyung Lee es un actor y presentador de televisión surcoreano-canadiense conocido por participar en la telenovela “Train 48″, “Kim’s Convenience”, “El mandaloriano” y “El libro de Boba Fett”, entre otros más.

El histrión, tomándose un selfie para sus seguidores de redes sociales (Foto: Paul Sun-Hyung Lee / Instagram)

3. PRIMEROS AÑOS

A los tres meses de nacido, sus padres emigraron a Canadá, pero vivió entre Londres, Toronto y Calgary.

4. ESTUDIÓ TEATRO

En 1990, ingresa a la Universidad de Toronto, donde asistió al programa de teatro en el University College.

El actor celebrando un aniversario de la Divertida Casa de Frightenstein, publicación que hizo en septiembre de 2021 (Foto: Paul Sun-Hyung Lee / Instagram)

5. PRODUCCIONES EN LAS QUE PARTICIPÓ

Formó parte de “Ice Princess” (2005), “Train 48″ (2003-2005), “Asuntos encubiertos” (2010) “La conveniencia de Kim” (2016), “Abby Hatcher” (2019-2022), “El mandaloriano” (2020-presente), “El libro de Boba Fett” (2022), “Ahsoka” (2023), entre otros.

6. FORMÓ PARTE DE VIDEOJUEGOS

En 2006, Paul Sun-Hyung Lee asumió el papel de Jung Park en el videojuego “Rainbow Six: Vegas” y su secuela de 2008 “Rainbow Six: Vegas 2″.

El actor listo para El libro de Boba Fett, mientras esperaba su estreno en diciembre de 2021. Su outfit está inspirado en Boba Fett (Foto: Paul Sun-Hyung Lee / Instagram)

7. HA GANADO VARIOS PREMIOS

Ha ganado cuatro veces el premio Canadian Screen Award al mejor actor en una serie de comedia por su papel del Sr. Kim en “Kim’s Convenience”.

8. ¿CÓMO SE PREPARÓ PAUL SUN-HYUNG LEE PARA INTERPRETAR A SU PERSONAJE EN “AVATAR: THE LAST AIRBENDER?

El actor contó que vio la serie por recomendación de un amigo, que había terminado de verla con su hijo. Además, coincidió en que probablemente era una de las mejores producciones que había visto en su vida. “Me inspiró mucho y lo disfruté muchísimo. Y cuando llegó el momento de prepararme para el papel, quiero decir, tienes un excelente material fuente allí, como fanático de la serie anterior, no íntimamente, pero sí muy, muy consciente del personaje, sus arcos y, nuevamente, cuáles son sus motivaciones. Y luego agregas la escritura fantástica del equipo de Albert Kim para venir y darnos estos maravillosos bloques de construcción para crear una adaptación live-action... entonces es como si estuviera todo ahí”, relató en entrevista a La Tercera.