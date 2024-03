Robert Downey Jr. es uno de mis actores favoritos de Hollywood, no solo por su talento histriónico, sino también por su divertida personalidad, la cual se traduce en pantalla con personajes como Tony Stark. La mujer que se ganó el corazón es Susan Downey, quien no es tan conocida como su esposo, pero tiene una gran presencia en la industria del cine en Estados Unidos. Por ello, si quieres conocer más sobre esta misteriosa mujer, aquí te cuento todo lo que se sabe al respecto.

El intérprete es conocido por dar vida a Iron Man en la franquicia de películas de Marvel y debo decir, darle un toque especial a un superhéroe que en los cómics no tenía el mismo encanto.

Sin embargo, también ha tenido otros roles importantes en su carrera y, uno de ellos, se lo debe a su esposa, Susan Downey. ¿Quieres saber más de ella? Continúa leyendo.

1. ¿QUIÉN ES SUSAN DOWNEY?

Susan Downey, cuyo nombre de nacimiento era Susan Nicole Levin, es una productora de cine de Estados Unidos que está casada con el actor Robert Downey Jr.

Nacida en Illinois, trabajó detrás de películas como “House of Wax”, “RocknRolla” y “Orphan”.

Susan Downey es una productora de cine en Estados Unidos (Foto: Robert Downey Jr. / Instagram)

2. DATOS DE SUSAN DOWNEY

Nombre completo: Susan Nicole Downey.

Susan Nicole Downey. Nombre de nacimiento: Susan Nicole Levin.

Susan Nicole Levin. Cumpleaños: 6 de noviembre.

6 de noviembre. Año de nacimiento: 1973.

1973. Edad: 50.

50. Lugar de nacimiento: Schaumburg, Illinois, Estados Unidos.

Schaumburg, Illinois, Estados Unidos. Cónyuge: Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. Hijos: 2.

¿CÓMO CONOCIÓ A ROBERT DOWNEY JR.?

Susan ya trabajaba en la industria del cine antes de conocer a Robert Downey Jr y fue, precisamente a esto, que conoció a la estrella. Su primer encuentro se dio en el set de grabación de “Gothika”, una película protagonizada por Halle Berry, en 2003. Así lo contó ella en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Robert Downey Jr. y Halle Berry en "Gothika" (Foto: Warner Bros. Pictures)

Según lo que narró, la excentricidad del actor le llamó la atención, pero no estaba segura si debía salir con uno de los actores de la cinta en la que estaba trabajando.

“Estábamos en Montreal preparando Gothika y almorzamos con el director y Halle Berry. Todos los demás pidieron comida japonesa, pero Robert nos dijo que la avena era el ‘superalimento’. Trajo sus propios paquetes de avena para almorzar. Y tenía esta caja de varias hierbas y esas cosas. Y luego empezó a hacer estos movimientos de yoga. Quiero decir, era interesante pero raro”, contó.

¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA CASADA CON ROBERT DOWNEY JR.?

Pese a su duda inicial, Susan terminó saliendo con Robert Downey Jr. y, desde entonces, no se han separado. Después del divorcio del intérprete de Deborah Falconer, la pareja se comprometió rápidamente y, un par de años después, sellaron el trato.

De acuerdo con el reporte de People del momento, la boda se realizó el 27 de agosto de 2005 en Long Island, Nueva York. A la ceremonia, asistieron celebridades como Keanu Reeves, Sting y Billy Joel.

AYUDÓ A ROBERT A CONSEGUIR UNO DE SUS PAPELES MÁS IMPORTANTES

Aunque Susan Downey no está bajo el foco público de la misma forma que su esposo, lo cierto es que es muy talentosa en su trabajo y, gracias a ella, Robert consiguió uno de los papeles más importantes de su carrera: el de Sherlock Holmes, el famoso detective creado por Arthur Conan Doyle que volvió a tener una adaptación cinematográfica en el 2009.

¿Cómo ocurrió esto? Un año antes, Susan estaba trabajando en “RocknRolla”, la cinta de Guy Ritchie. Durante este periodo, el cineasta fue contratado por Warner para dirigir la nueva versión de la obra británica.

“Si Susan no hubiera estado en la habitación, Robert probablemente no se habría convertido en Sherlock Holmes. Ella lo facilitó, definitivamente”, dijo Ritchie a The Hollywood Reporter en una entrevista.

Por supuesto, ella también entró como productora del proyecto, donde se sumaron otros nombres como Jude Law y Rachel McAdams.

TRABAJA JUNTO A SU ESPOSO

“Sherlock Holmes” no ha sido el único proyecto en el que Robert y Susan Downey han trabajado juntos, ya que la pareja decidió que lo mejor para su relación era emprender juntos, ya que, de lo contrario, tenían que pasar largos periodos separados.

“La principal motivación era encontrar cosas que amáramos y ser capaz de estar en el proceso creativo juntos”, contó Susan a Fast Company.

Además de trabajar juntos en títulos como “Dolittle”, “The Judge” y el documental “Sr.”, también formaron su propia compañía productora llamada Team Downey en el 2010.

¿SUSAN DOWNEY Y ROBERT DOWNEY JR. TIENEN HIJOS?

Sí, Susan y Robert Downey Jr. tienen dos hijos juntos, llamados Avri y Exton. Sin embargo, la pareja trata de mantenerlos fuera del ojo público.

SOBRE EL AUTOR Gianella Altuna Periodista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Interesada en temas culturales como el cine y series. Actualmente se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.