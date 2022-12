“Hasta los huesos” es la película que marca el regreso del director italiano Luca Guadagnino, quien nos presenta en esta ocasión una historia de amor, pero no solo con la típica trama romántica, sino adicionando una carga sangrienta, pues los protagonistas son nada más y nada menos que dos caníbales. Los actores que dan vida a esta pareja son Timothée Chalamet y Taylor Rusell.

Debido a que los jóvenes histriones encanaron a la perfección a estos individuos que son incapaces de escapar de sus pasados, nos centraremos en uno de ellos. En esta ocasión, te comentamos quién es y todo lo que debes saber sobre la actriz que da vida a Maren Yearly, la muchacha que inicia un viaje para encontrar a su madre biológica, a quien no recuerda, y que durante su recorrido tendrá impulsos caníbales. Cabe señalar que “Bones and All” (en su idioma original) se estrenó el 18 de noviembre.

Taylor Russell como Maren Yearly en la película "Hasta los huesos" (Foto: MGM)

1. DATOS PERSONALES DE TAYLOR RUSELL

Nombre completo: Taylor Russell McKenzie

Taylor Russell McKenzie Lugar de nacimiento: Vancouver

Vancouver Nacionalidad: Canadiense

Canadiense Cumpleaños: 18 de julio

18 de julio Año de nacimiento: 1994

1994 Edad 28 años

28 años Instagram: @tayrussell

2. EXPERIMENTÓ EL RACISMO DESDE PEQUEÑA

Debido a que Taylor Russell es birracial, experimentó el racismo desde que era muy pequeña. “Crecí en Vancouver, que es hermosa pero muy caucásica. Cuando me mudé a Toronto había mucha más gente negra y mixta. Siempre he tenido personas que querían tocar mi cabello y chicas negras que no me aceptaban porque soy demasiado clara para encajar con ellas y chicas blancas que me rechazaban porque yo también era diferente a ellas. Muchos problemas de identidad surgen de eso y lidié con problemas de identidad mientras crecía porque no crecí con el lado de la familia de mi padre. Mi papá es negro y mi mamá es blanca y crecimos principalmente con su lado”, manifestó en entrevista a The Grio en abril de 2018.

La actriz canadiense Taylor Russell llega a los 35th Film Independent Spirit Awards en Santa Mónica, California, el 8 de febrero de 2020 (Foto: Jean-Baptiste Lacroix / AFP)

3. UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA ERRANTE

La actriz reveló que debido a que sus padres no contaban con muchos recursos económicos, pasó su infancia trasladándose de un lugar a otro, llegando a mudarse 16 veces para perseguir la carrera de su progenitor como actor. “No crecí en una familia adinerada y mis padres lucharon. Las cosas cambiaron mucho, por lo que siempre había una oportunidad para reinventarse, para crear algo nuevo”, le dijo a Elle en noviembre de 2019.

4. DESDE NIÑA SE PROYECTABA SER UNA ARTISTA

Desde que era pequeña, Taylor Russell ansiaba con ser una artista, por lo que pensaba cómo iba a lograrlo. “Recuerdo tener seis años, sentarme despierta en medio de la noche y decirme a mí misma: ‘Esta no es mi vida, mi vida es otra cosa’. No es porque las cosas fueran necesariamente buenas o malas, fue solo que sentí esta constante sensación de desplazamiento, esta sensación de que no estaba donde debía estar”, indicó en una entrevista a Dazed el 30 de noviembre de 2022.

5. EMPEZÓ A FORJARSE UN CAMINO

Aunque pensaba que sería una bailarina de ballet, más adelante soñó con ser pintora. Sin embargo, al haber crecido trasladándose de un lado a otro, a ella le gustaba reinventarse.

Taylor Russell llega el 10 de septiembre de 2022 para la ceremonia de clausura del 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, Italia (Foto: Andreas Solaro / AFP)

6. TRABAJÓ DESDE LA ADOLESCENCIA

En su afán de ganar dinero, cuando era adolescente decidió aumentarse la edad para obtener algunos puestos de trabajo. Fue así como se convirtió en anfitriona en un restaurante de Szechuan. También laboró en carnicerías, joyerías, entre otros.

6. TOMA CLASES DE ACTUACIÓN

Cuando tenía 18 años, Rusell estudió actuación. Estaba decidido: ella buscaba convertirse en una gran actriz.

8. DEBUT ACTORAL E INICIOS EN LOS ESTUDIOS DE GRABACIÓN

El debut actoral de Taylor Russell se dio en 2012 cuando participó en un episodio del drama médico “Emily Owens, MD”. Dos años después, actuó en la película para televisión “The Unauthorized Saved by the Bell Story” y “Pants on Fire”. Tras ello, apareció en la serie dramática “Strange Empire” (2015), la serie de ciencia ficción “Falling Skies” (2015) y la serie de terror sobrenatural “Freeform Dead of Summer”. Además de actuar en la película de drama adolescente “Before I Fall” (2017) y la película de terror sobrenatural “Down a Dark Hall” (2018).

La canadiense Taylor Russell y el francés Timothee Chalamet llegan el 2 de septiembre de 2022 para la proyección de la película "Bones And All" en el 79º Festival Internacional de Cine de Venecia en Lido di Venezia en Venecia, Italia (Foto: Marco Bertorello / AFP)

9. GANA RECONOCIMIENTO COMO ACTRIZ

Taylor Russell protagonizó la serie de ciencia ficción “Lost in Space” (2018), ganando gran reconocimiento. Al año siguiente obtiene el papel principal en la película de terror psicológico “Escape Room”, luego actuó en el filme dramático “Waves”, que la llevó a ganar el premio Gotham Independent Film Award por Breakthrough Performer y el Virtuoso Award en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara. Su carrera continúa en ascenso y siguió en más producciones.

10. PRODUJO UN CORTOMETRAJE

Pero la joven quería más y se animó a codirigir, escribir y producir el cortometraje documental “The Heart Still Hums”, que ganó numerosos galardones, incluido el premio Palm Springs International ShortFest.

11. INCURSIÓN EN EL MUNDO DE LA MODA

Taylor Russell ha incursionado con gran éxito en el mundo de la moda y abrió la colección Primavera/Verano 2023 de Loewe. Solo en noviembre de 2022, llegó a ser nombrada Embajadora Global de Loewe, por lo que aparecerá en la próxima campaña de precolección. Antes de esta distinción, la joven ya destacaba en las alfombras rojas con su imponente presencia, look y prendas audaces.