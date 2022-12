Timothée Chalamet se proyecta a ser uno de los mejores actores de su generación y su nuevo proyecto es “Hasta los huesos” (“Bones and All” en inglés). La película fue dirigida por Luca Guardagnino, quien ya había trabajado con él en el éxito “Call Me By Your Name”. Aquí les contaremos lo que ha dicho la crítica al respecto.

En muchas ocasiones, lo que toca el cineasta italiano termina volviéndose un éxito, por lo menos para los expertos del rubro. Incluso con proyectos desafiantes, como el remake de “Suspiria”, Guardagnino supo interpretarla y darle su propio sello autoral.

En este caso, trabajó con David Kajganich, quien se encargó de adaptar el libro homónimo de Camille DeAngelis.

“Hasta los huesos” sigue la historia de Maren (Taylor Russell) y Lee (Timothée Chalamet), dos jóvenes con naturaleza caníbal que emprenden un viaje por Estados Unidos, incapaces de escapar de sus pasados.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Hasta los huesos”.

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “HASTA LOS HUESOS”?

“Hasta los huesos” ha tenido un muy buen recibimiento, lo que llevó a que Luca Guardagnino se llevara el León de Plata en la categoría “Mejor Director” del Festival Internacional de Cine de Venecia que se celebró hace unos meses.

Las instituciones de renombre del séptimo arte no han sido los únicos que han recompensado a la cinta, pues buena parte de la crítica la ha aplaudido. En el Tomatometer de Rotten Tomatoes, ha recibido un impresionante 83% de aprobación.

En forma de consenso, “Hasta los huesos” ha sabido yuxtaponer la cruda premisa con temas tan humanos, como el amor y la madurez. A continuación, una recopilación de algunos comentarios.

Juan Carlos Fangacio de El Comercio : “ ‘Hasta los huesos’ hace lo que puede parecer imposible: que una historia de caníbales, llena de sangre, vísceras y mutilaciones, sea dulce y tierna también. Luca Guadagnino confirma su talento para retratar la adolescencia, Timothée Chalamet da un paso más en su carrera de estrella en ascenso, y Taylor Russell es la gran sorpresa de esta película para estómagos y corazones sensibles ”.

“ ”. Leila Latif de Indiewire : “ ‘Hasta los huesos’ es fundamentalmente un romance trágico, devastador y bellamente realizado que en múltiples momentos haría llorar al propio Chéjov cuando se aprieta el gatillo ”.

“ ”. Leah Greenblatt de Entertainment Weekly : “ La película más tradicional de Guadagnino hasta la fecha: la oda fiel de un provocador nato a un género cinematográfico clásico, solo que con cartílago humano entre los dientes ”.

“ ”. Dominic Corry de New Zealand Herald : “ ‘Hasta los huesos’ toma su premisa, aparentemente ridícula, completamente en serio y la presenta con una autenticidad sin esfuerzo y un sentido admirablemente discreto de su período de tiempo ”

“ ” Walter Chaw de Film Freak Central: “’Hasta los huesos’ de Luca Guadagnino es todo lo que me gusta en una sola película: un romance gótico que te transporta; una película caníbal sangrienta e intransigente; un diario de viaje estadounidense de American Honey; y una visión del primer amor que se consume, como un romanticismo voraz”.

Taylor Russell interpreta a Maren Yearly, una joven que de niña mató a su niñera y se la comió en “Hasta los huesos” (Foto: Warner Bros. Pictures y Metro-Goldwyn-Mayer Pictures)

¿QUÉ ASPECTOS DE “HASTA LOS HUESOS” NO HAN CONVENCIDO A ALGUNOS CRÍTICOS?

En su mayoría, “Hasta los huesos” ha tenido un buen recibimiento por parte de la crítica. Sin embargo, en el mundo del arte, hay para todos los gustos y, para algunos especialistas, la película de Guardagnino no ha terminado de calar en ellos.

David Sim de The Atlantic : “ Incluso con el gore y las magníficas imágenes que normalmente acompañan a un proyecto de Guadagnino, ‘Hasta los huesos’ con demasiada frecuencia se siente frustrantemente dócil ”.

“ ”. Diego Batlle de Otros Cines: “Toda esa sensibilidad, lirismo, melancolía y empatía romántica que tan bien funcionaba en varios de sus trabajos anteriores aquí suena forzado, impostado, recargado, subrayado”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “HASTA LOS HUESOS”?

“Hasta los huesos” se estrenó el 18 de noviembre de 2022 en Estados Unidos. Sin embargo, Warner Bros. Pictures lo traerá a las salas de Latinoamérica y Europa el 1 de diciembre del mismo año.

Después de leer los comentarios, ¿se animarían a verla?