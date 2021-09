La novena película de “Rápidos y furiosos” trajo de vuelta a Dominic Toretto, Letty, Mia, Roman, Tej, Ramsey y Han para enfrentarse a viejos y nuevos enemigos, entre ellos el hermano oculto de los Toretto, Jakob. La cinta estaba llena de acción y Jordana Brewster compartió escenas con su compañera de reparto Michelle Rodríguez.

Mia Toretto, interpretada por la actriz brasileña-estadounidense Jordana Brewster, es la hermana de Dominic y Jakob Toretto, y la viuda de Brian O’Conner con quien tuvo dos hijos dos hijos, Jack y Olivia.

Luego de la muerte de O’Conner, su personaje prácticamente desapareció hasta que en “F9″, por fin logró tener escenas cargadas de acción, como las que tanto buscaba. Una memorable, sin embargo, fue cuando Mia Toretto (Jordana Brewster) le dice “gracias” a Letty Ortiz (Michelle Rodríguez). Esa palabra tendría un doble y profundo significado, que sobrepasa la ficción, entérate cuál es.

¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL ‘GRACIAS’ DE MIA TORETTO A LETTY EN F9?

La frase de “gracias” de Mia Toretto (Jordana Brewster) a Letty Ortiz (Michelle Rodríguez) si tiene un doble significado en “F9″.

Brewster regresó para “F9″ en un papel clave con más tiempo en pantalla. Cuando se reunió con excompañeros de reparto en la pantalla, Mia instantáneamente le dijo “gracias” a Letty y luego la abraza.

Jordana Brewster (Mia) le da las gracias a Letty Ortiz en "Rápidos y Furiosos 9" (Foto: Fast & Furious )

Mientras Mia agradecía a Letty por contactarla sobre el conflicto entre Dom y su hermano Jakob (John Cena), este englobaba un mensaje más profundo: de gratitud por los esfuerzos de Rodríguez por expandir los roles femeninos en la serie de acción y la satisfacción de haberlo logrado. Y es que, si bien Rodríguez ha pasado más tiempo en el centro de atención que Brewster, ambas mujeres lucharon por roles expandidos en “F9″.

“Quiero decir que ese gracias tiene un doble significado porque Michelle siempre ha abogado por el empoderamiento femenino. Ella nunca ha tenido miedo de hablar desde el primer día, literalmente hace 20 años”, dijo en una entrevista.

Jordana Brewster esta vez, incluso, fue un paso más allá al solicitar más escenas de acción para Mia y se lo dieron. Así, en lugar de ser la esposa fuera de la pantalla o el personaje obligado a quedarse, Mia viajaba por el mundo y se enfrentaba a villanos como el resto de la tripulación.

La actriz de raíces brasileñas, a través de Inside, mencionó que Rodríguez puso sobre la mesa que Letty y Mia nunca compartieron una escena juntas a pesar de ser dos de las estrellas originales de la saga. Así Mia logró mantenerse un miembro clave de la historia sin la presencia de Brian.

Jordana Brewster es la actriz que saltó a la fama como Mia Toretto, la hermana de Dominic en las películas de Rápidos y furiosos (Foto: Universal Pictures)

MICHELLE RODRÍGUEZ AMENAZÓ CON DEJAR LA SAGA “RÁPIDOS Y FURIOSOS”

Luego del lanzamiento digital de Rápidos y Furiosos 8, en 2017, Michelle Rodríguez amenazó con dejar F9 si la franquicia no se esforzaba más para permitir que las mujeres de la serie compartieran el centro de atención con los hombres.

La actriz no estaba contenta con la forma en que los personajes masculinos llegaron a estar en el corazón de la historia, mientras que las mujeres fueron empujadas a un lado. Solo firmó para la novena entrega cuando contrataron a una escritora.

“Michelle siempre ha sido muy franca acerca de no hacer nada que no sea fiel a su carácter, y eso significa no aplacar a los muchachos, eso significa no ser un segundo violín para los muchachos”, agregó Jordana Brewster.

MICHELLE RODRÍGUEZ Y JORDANA BREWSTER, FUNDADORAS DE “RÁPIDOS Y FURIOSOS”

Mia y Letty fueron los personajes femeninos principales originales de la franquicia “Rápidos y Furiosos”. Cuando Letty fue presentada en “Rápido y Furioso”, en 2001, era amiga de la infancia de Mia y Dom que se unió a la banda criminal de esta última. No solo era una corredora callejera en el área de Los Ángeles, sino que también era la novia de Dom. No volvió a aparecer en “Rápidos y Furiosos 4″, en 2009, la película que presumiblemente presentó su muerte hasta que se reveló que estaba viva en la escena post-créditos de “Rápidos y Furiosos 5″.

Jordana Brewster reconoció que el papel de Mia fue limitado y, aunque parecía más vital en Rápidos 5, ya que estaba en una relación seria con Brian O’Conner (Paul Walker), ella permanecía al margen mientras el resto de la tripulación luchaba en el frente. Sin embargo, en F9 logró el papel que tanto deseaba.