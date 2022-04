El intérprete puertorriqueño se hizo conocido como solista en la década de los 90′s y de ahí en más su carrera siempre ha sido mediática, ya sea por los hits que cantaba, los premios que recibía o su vida privada. Ricky Martin, en la actualidad con 50 años, permanece siempre en el ojo de los medios y el público, pero aún así existen detalles poco conocidos y difundidos del artista, como por ejemplo cuál es su nombre de nacimiento y cómo es que se creó su nombre artístico.

Ricky Martin tuvo su primer momento de fama cuanto pasó a integrar el grupo juvenil “Menudo”. Era 1984 y aquel boom le permitió hacerse conocido en toda Latinoamérica, gracias a la agrupación en 1986 debutó como actor en la telenovela argentina “Por siempre amigos”, junto con sus compañeros de “Menudo” y al lado de reconocidos actores argentinos. Así, los indicios de poder convertirse en una gran estrella como solista comenzaron a surgir.

Indicios que a finales de los 80′s e inicios de los 90′s iba a comprobar. Radicando en ese entonces en México, Ricky Martin tuvo la oportunidad de grabar discos como solistas y participar en algunas novelas aztecas, a medida que los reconocimientos y premios empezaron a llegar. Para inicios de los 2000 ya era una figura consolidada y reconocida mundialmente, con récords de discos vendidos y habiendo sido el intérprete de la canción oficial del mundial de fútbol Francia 1998, “La copa de la vida”.

El puertorriqueño lleva más de 30 años de carrera artística (Foto: Ricky Martin / Instagram)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE RICKY MARTIN?

Conforme la fama y éxito le llegó, pocos repararon en detalles pequeños pero que al final de cuentas forman parte importante del artista. En este caso, su nombre de carrera profesional: Ricky Martin. ¿Cómo surgió o por qué se puso ese nombre?

En 2011, en una entrevista con Don Francisco, en su programa “Don Francisco presenta”, el centroamericano contó las razones: “Yo me llamo Enrique Martin, así nací y a los Enriques les dicen Quique o Kiki, pero en Filipinas, Quique o Kiki es el órgano sexual de la mujer, entonces no me podía llamar Kiki”.

Y con humor agregó: “Imagínense [que dijeran] ‘con ustedes… Vagina Martin’. No, no puede ser y me cambiaron el nombre a Ricky”, ante la risa del presentador y conductor chileno. Ahora bien ese no es el único detalle desconocido del artista, que en 2010 hizo pública su homosexualidad.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE RICKY MARTIN?

Más de uno debe haberse preguntado alguna vez cuál es el nombre de pila de Ricky Martin, pues en la misma entrevista con Don Francisco, él mismo cuenta una anécdota de cómo lo llamaba su madre cada vez que se portaba mal.

“Soy Enrique Martín (con tilde en la i) Morales, por favor”, expresó, descartando la teoría que aseguraba que se llamaba Enrique José, como muchos medios aseguraban durante años. Además afirmó que “Martín” es su primer apellido y no su segundo nombre como se pensaba también.