Rodrigo Romeh ha demostrado ser una persona que cuando se propone algo, lo logra; tal como lo hizo cuando compitió en el torneo mundial de fisicoculturismo, donde se alzó con el primer lugar por siete veces consecutivas. Algo que no habría logrado sin el apoyo de su familia, en especial de su madre, quien dejó de existir en 2018. Aunque su partida significó un duro golpe, el muchacho está agradecido por todo lo que hizo hasta el último día de su existencia. A raíz de esta gran ausencia en su vida, te contamos quién fue y de qué murió su progenitora.

Cabe mencionar que durante su paso por la cuarta temporada de “La casa de los famosos”, en varias ocasiones lo hemos visto muy triste, pero por más que intente, no ha logrado derramar alguna lágrima, hecho que ha provocado la burla del público; sin embargo, hay una poderosa razón para que no lo haga: tras el fallecimiento de su mamá, a él le ha costado mucho llorar. ¿Quizá ahora que sabes la verdad, no juzgues tanto a ese joven que trata de mostrarse tal y cómo es la convivencia?

Él no puede llorar desde la muerte de su mamá (Foto: Rodrigo Romeh / Instagram)

¿QUIÉN FUE LA MAMÁ DE ROMEH?

La mamá de Rodrigo Romeh se llama Olimpia Fernández, directora de una escuela. Si bien, estaba muy contenta con su familia, su esposo la abandonó cuando sus cuatro hijos aún eran menores, por lo que ella asumió el rol de padre y madre para sacarlos adelante, y lo logró.

“Le encantaba los niños, ella vivió para ellos; y cuando llegaba a casa tenía sus cuatros hijos”, relató durante una conferencia que dio para la Fundación de Cáncer de Mama.

El joven perdió a su madre, quien luchó contra una dura enfermedad (Foto: Rodrigo Romeh / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ LA MAMÁ DE RODRIGO ROMEH?

A la mamá de Rodrigo Romeh le diagnosticaron cáncer, lo peor es que le dieron seis meses de vida, que por fortuna se transformaron en años.

“Ella siente una protuberancia, tardó un poco en irse a checar, y cuando fuimos a checarse le dicen: ‘Olimpia, solamente te quedan seis meses de vida’. Obviamente para todos fue impactante, no solo para ella sino para la gente que estábamos a su alrededor”, contó en un video que subió el 19 de octubre de 2018.

Señaló que la noticia cambió la perspectiva de toda su familia. “Como dicen, son momentos en los cuales la vida te da una cachetada, pero te enseña a vivir de otra forma. Yo vi a mi mamá en este momento, como dicen, renacer, la vi vivir desde ese punto de una manera como nunca la había visto vivir. Disfrutó el día a día y al contrario fueron 3 años y medio que la vi vivir plenamente. Mi madre me enseñó a vivir de otra manera”.

Una foto de la familia de Rodrigo Romeh, aunque falta su hermana, que en ese entonces aún no nacía (Foto: Telemundo)

Romeh dio a conocer que como hijos trataban de contagiarle vibras positivas a su mamá, algo que se vio reflejado en los análisis que se realizaba, ya que estos salían bien. Lo mismo hacía ella, pues se mostraba siempre con una sonrisa.

“Yo le decía: ‘Gracias por estos momentos que nos estás regalando, aun sintiéndose como te sientes sintiendo, pues le estás dando vuelta y ves lo positivo de la situación’. Para mí fue un gran aprendizaje el hecho de transformar algo negativo en positivo”, finalizó.