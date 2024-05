Además de robar suspiros con su rostro angelical y esa tierna sonrisa, Rodrigo Romeh ha sido un muchacho muy admirado por miles de personas, no solamente por quienes lo siguen en sus redes sociales, donde es muy activo, también porque ha servido de inspiración a varios jóvenes que intentan incursionar en el mundo del fisiculturismo, actividad física en la que se convirtió siete veces campeón de manera consecutiva representando a su natal México en el torneo mundial Muscle Mania. Si bien, ahora tiene una figura muy trabajada, para lograr tener esos músculos y cuerpo ha trabajado bastante. ¿Te lo imaginas con menos masa muscular? Más adelante, te mostramos fotos de cómo lucía antes.

A raíz de que hemos señalado que ganó siete títulos en fisiculturismo, es preciso mencionar que dejó dicho deporte en 2009, lo cual no quiere decir que no siga cultivando su físico, pues si revisas solamente su cuenta de Instagram, podrás ver que es muy disciplinado en cuanto a sus ejercicios y rutinas, además de incentivar al resto a cuidar su salud.

El mexicano mostrando su físico a todos sus seguidores en redes sociales (Foto: Rodrigo Romeh / Instagram)

ANTES Y DESPUÉS DE RODRIGO ROMEH

En más de una ocasión, él ha señalado que cuando era adolescente tenía unos kilos de más, lo cual lo llevó a ejercitarse. “A los 16 años empecé a entrenar porque tenía sobrepeso y quería verme mejor. Así que empecé con rutinas y entrenamiento en mi casa, con muchos errores, pues seguía dietas extremas sin conocimiento, pero luego lo hice profesionalmente y empecé a desarrollar mi cuerpo y tener conocimientos sobre ellos con personas expertas en el área”, contó en su canal de YouTube en febrero de 2019.

Aunque no hemos encontrado registro de la vez que Rodrigo tenía sobrepeso, sí nos hemos topado con algunas fotos cuando bajó completamente e inició su etapa de entrenamiento. Las imágenes fueron halladas en TikTok. En una de ellas, Romeh pone la siguiente descripción: “Cuando nadie me volteaba a ver”. Aquí luce un short con el torso descubierto y está parado en un río. Su figura no tiene musculatura marcada, por lo que eran sus inicios para adentrarse en el mundo del fisicoculturismo.

Cuando aún no iba al gimnasio (Foto: Rodrigo Romeh / TikTok)

En otra imagen se aprecia al mexicano ya en un gimnasio al comienzo de sus rutinas. Tampoco tiene la figura muy marcada, pero este es el inicio de la exigente rutina que seguirá. En la foto, en la que coge unas pesas, está puesto un bivirí blanco, un buzo negro suelto y unas zapatillas se lee: “Misma persona, mismo lugar. 18 años entrenando”.

En sus inicios cuando entraba al gimnasio (Foto: Rodrigo Romeh / TikTok)

De inmediato, vemos otra fotografía de él con el texto: “Sé disciplinado”, y aparece con el físico que ya todos conoce en la actualidad.

Él en el gimnasio es muy disciplinado (Foto: Rodrigo Romeh / TikTok)

Para demostrar el resultado de tantos años de trabajo, publicó una foto de antes y después juntas. Al lado izquierdo se ve a un Romeh jovencito y muy delgado, mientras en a la derecha mostrando su trabajada y marcada figura.

Él es una persona que le encanta ir habitualmente a los gimnasios, pues le gusta mantener el físico que ha trabajado con años, en base a esfuerzo y mucha disciplina, no sólo ejercitándose, también en la alimentación.