La ruptura entre Rosalía y Rauw Alejandro sigue dando de qué hablar. Si bien se especulaba que el puertorriqueño le había sido infiel a la española con la modelo Valeria Duque, él descartó esas acusaciones varias veces y la “Motomami” respaldó su versión con un mensaje publicado en Instagram. No obstante, el testimonio de Amor Romeira podría modificar todo lo que sabemos sobre esta separación. ¿La razón? Según la colaboradora, la “manzana de la discordia” sería otra persona.

Vale precisar que estos rumores surgen luego de que el reggaetonero lanzara una canción llamada “Hayami Hana”, en la que expresaba sus sentimientos por su expareja y servía como “despedida” tras vivir una relación que aparentaba ser idílica.

En el tema, él reiteraba que podía ser “muchas cosas, pero nunca infiel”. Sin embargo, diversos usuarios de las redes sociales han puesto en duda esta afirmación después de algunas reveladoras declaraciones que surgieron en un programa de televisión de España.

Rosalía y Rauw Alejandro se separaron en medio de rumores de infidelidad que fueron descartados por el puertorriqueño (Foto: Rosalía / Instagram)

¿RAUW ALEJANDRO LE HABRÍA SIDO INFIEL A ROSALÍA?

Durante su presentación en el show “Fiesta de verano” de Telecinco, la colaboradora Amor Romeira aseguró que Rauw Alejandro habría intercambiado algunos mensajes comprometedores con una amiga suya, mientras él aún mantenía una relación con Rosalía.

“Yo no sé como le sentará a (Rosalía) saber que mientras estaban juntos, Rauw Alejandro y una amiga íntima mía, que también es conocida, se hablaban por Instagram (...) No sé si le gustará saber la forma en la que se hablaban”, manifestó.

Evidentemente, la información dejó impactados a los presentes, quienes buscaban que la artista contara más alrededor de este tema.

El artista urbano y Rosalía estuvieron comprometidos antes de poner fin a su relación (Foto: Rauw Alejandro / Instagram)

¿CON QUIÉN LE HABRÍA SIDO INFIEL RAUW ALEJANDRO A ROSALÍA, DE ACUERDO CON AMOR ROMEIRA?

Si bien Romeira no ha querido señalar directamente a la otra persona involucrada, dio algunas pistas sobre su identidad. En ese sentido, afirmó que se trataría de una concursante de realities.

“La persona que ha tenido algo con Rauw Alejandro es una chica de realities de esta casa (Telecinco), es también influencer y es una persona a la que siempre se le ha vinculado con el tema de los cantantes”, enunció.

Asimismo, confirmó que ella misma visualizó aquellos polémicos mensajes.

“Yo he visto esos mensajes y he flipado, si yo fuera Rosalía y veo esos mensajes a mí me sentaría mal, aunque ella no me lo quiso confirmar yo creo que entre ellos ha habido algo, porque esta amiga mía ha quedado con muchos artistas internacionales que visitan nuestro país”, puntualizó.

Cabe resaltar que, horas después de su aparición en el espectáculo televisivo, Amor Romeira señaló en Twitter que estaba detrás de las pruebas respectivas, “porque ya sabéis que me encanta hablar con la verdad”.

La colaboradora del programa “Fiesta de verano” de Telecinco sugirió que Rauw Alejandro mantuvo una conversación comprometedora con una suya (Foto: Amor Romeira / Instagram)

