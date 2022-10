“Sagrada familia” es la nueva serie española que trae Netflix a su cartelera. Después del éxito de otras producciones como “La casa de papel”, el programa de televisión protagonizado por Najwa Nimri ha tenido muy buen recibimiento. Por ello, los fanáticos se preguntan si ya ha sido renovada o cancelada.

Desde su estreno, la serie dirigida por Manolo Caro ha estado en el Top 10 de 45 países del mundo y con más de 8 millones de horas visualizadas. Esto supera a otros títulos como “Little Women” y “La emperatriz”.

Definitivamente, los suscriptores de Netflix no han perdido tiempo para finalizar la temporada completa en un solo día o una semana, por lo que aquí les contaremos todo lo que sabemos acerca de una segunda entrega de “Sagrada familia’'.

¿”SAGRADA FAMILIA” TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Oficialmente, Netflix todavía no ha confirmado si habrá una segunda temporada de “Sagrada Familia”. Sin embargo, el creador de la serie, Manolo Caro, confesó que siempre planificó que la historia estuviera compuesta por dos partes.

“Siempre he dicho que me encantaría que ‘Sagrada familia’ se cerrara en una segunda temporada, yo la concebí así. La creé como una enciclopedia con dos tomos y así la vendí”, dijo a El Confidencial. “Pero las cosas dependen de la audiencia y obedecemos a sus gustos, hay tanta oferta. Por lo tanto, vamos tomo por tomo. Pero sí, me encantaría que hubiera una segunda temporada”.

El éxito de la serie española no debería ser una preocupación para el cineasta, pues otras producciones como “La casa de papel” y “Élite” han sido muy populares a nivel internacional.

Aitana, Gloria y Abel cenando juntos en la serie "Sagrada familia" (Foto: Noc Noc Cinema)

¿DE QUÉ TRATARÍA LA SEGUNDA TEMPORADA DE “SAGRADA FAMILIA”

Considerando la forma en la que concluye el último episodio de la primera entrega, podemos suponer que habrá más de esta historia que contar.

En la escena final, Gloria, Aitana (Carla Campra), Abel (Iván Pellicer), Natalia (Laura Laprida) y el bebé Nico empacaron sus cosas en el auto. Además, German (Álex García) y Caterina (Alba Flores) chocaron sus autos entre sí, dando por acabada su labor de mercenarios.

Por supuesto, una segunda temporada seguiría a la disfuncional familia, pues Gloría podría negarse a separarse de Nico y, por ende, tener un enfrentamiento con Natalia. Aunque también podrían llegar a un pacto, dado que la joven no le mostró a su padre la fotografía de Aitana.

Además, cabe la posibilidad de que German haya sobrevivido el accidente, ocasionando muchos más problemas al unirse con Abel.

La relación de Gloria con sus hijos adolescentes ya se arruinó después del final de la primera temporada. Por ello, su idea de escapar y vivir en Canadá ya no será posible, y necesitarían una estrategia separada.

¿CUÁL SERÍA EL REPARTO DE LA “SAGRADA FAMILIA”?

Probablemente, el elenco principal compuesto por Najwa Nimri, Carla Campra, Laura Laprida e Iván Pellicer regresarán en sus papeles.

Sin embargo, aún no se sabe si Álex García, Alba Flores y las otras madres regresarán para la segunda temporada. Es posible que también se presenten nuevos personajes, quizás otros mercenarios contratados por Fernando.