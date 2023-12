La película “Saltburn” sigue dando de qué hablar. Tras su estreno en Amazon Prime Video, la cinta de Emerald Fennell ha impactado a gran parte del público, gracias a su controversial historia, sus simbolismos y su inesperado final. Así, tras verla, quizá te gustaría saber qué significa una de sus secuencias más polémicas. Por ello, a continuación, te presento la explicación de la escena de la tumba.

Vale precisar de el filme se desarrolla a lo largo de 127 minutos y está protagonizado por estrellas de la talla de Barry Keoghan, Jacob Elordi, Richard E. Grant, Rosamund Pike y Carey Mulligan.

En ese sentido, conocemos la historia del estudiante Oliver Quick (Keoghan), quien se ve arrastrado al mundo del encantador y aristocrático Félix Catton (Elordi)... que lo invita a pasar el verano en la extensa finca de su excéntrica familia.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Saltburn”:

¿QUÉ PASÓ EN LA ESCENA DE LA TUMBA EN “SALTBURN”?

ATENCIÓN SPOILERS. Tras la muerte de Félix, ocurre una de las escenas más controversiales de la película de Amazon Prime Video: Oliver asiste al funeral con la familia del fallecido y se queda frente a la tumba, mientras llueve y la tierra se convierte en barro.

Allí, sucede algo inesperado: Oliver se tumba encima de la lápida, se desnuda, llora y empieza a autocomplacerse, como si estuviera manteniendo relaciones sexuales con el difunto.

Lo cierto es que, en su última oportunidad de tocar a Félix, Oliver se da cuenta de que nunca podrá recuperarlo, y aunque se dice a sí mismo que no estaba enamorado, sus lamentos parecen sugerir lo contrario.

LA ESCENA DE LA TUMBA EN “SALTBURN”, ¿FUE IMPROVISADA?

En una entrevista concedida a Variety, el actor Barry Keoghan confesó que el acto sexual no estaba incluido en el guion original, pero se dejó llevar siguiendo la línea del comportamiento obsesivo de su personaje.

“Quería confundirme y dejar que mi cuerpo me guiara. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo acercarme? Es tratar de encontrar ese nuevo nivel de obsesión. Tratando de subir de nivel en la obsesión. Es bastante triste porque ni siquiera sabía qué hacer. Es un chico perdido que está confundido y no sabe lo que persigue. Y nunca consigue lo que persigue”, señaló.

En declaraciones para Entertainment Weekly, la directora Emerald Fennell respaldó esta versión y aseguró que el libreto solo establecía que Oliver tocara y besara la tumba recién cavada de su amado, pero ella cambió de idea en pleno día de rodaje: “Hablé con Barry por la mañana y le dije: ‘No sé, Barry. Creo que... se bajaría la cremallera’. Y Barry dijo: ‘Sí’”.

Keoghan agregó: “Es una prueba de que Emerald tuvo esa idea y yo la acepté, para ser sincero, sin hacer preguntas. Estaba totalmente de acuerdo”.

Barry Keoghan interpreta a Oliver en la polémica escena de la tumba en la película "Saltburn" de Emerald Fennell (Foto: MGM)

EXPLICACIÓN DE LA ESCENA DE LA TUMBA EN “SALTBURN”

En diálogo con The Daily Beast, Emerald Fennell explicó que esta escena representa la conclusión de las fases del duelo y lo insuficiente que se siente Oliver con su lugar en el mundo.

“Lo importante es que Oliver pasa por todas las etapas [del duelo] y al final se da cuenta de lo inútil, patético y horrible que es (...) En realidad es un momento horrible de terrible pena y horror”, afirmó la realizadora.

Asimismo, le dijo a EW que la escena reflejaba la desesperación del chico por amar a alguien que nunca lo correspondería.

“Tenía que ser un momento de profunda desesperación - un momento de dolor por este amor completamente para siempre no correspondido (...) Es imposible que [la escena] no estuviera en la película. No hay forma de que pudiera ver una actuación con esa dedicación -una expresión de dolor y amor tan intensa como esa- y no mostrarla. Fue lo más extraordinario que había visto nunca”.

Keoghan, finalmente, relacionó esta escena con la obsesión de su personaje como un triste autodescubrimiento.

“Para mí, no se trataba de j*derme la tumba, sino más bien de que no sé qué hacer con esta obsesión; me está confundiendo y me está volviendo poco humano en cierto modo. Creo que fue un descubrimiento total para él. Y fue triste. Fue muy, muy triste”, enunció.

