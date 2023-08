La talentosa Sandra Bullock no la está pasando del todo bien en estas últimas semanas. Tras la muerte de su pareja Bryan Randall por una avanzada enfermedad, la icónica figura de Hollywood se ha vuelto involucrada en un escándalo y miles de fanáticos le han pedido que devuelva el Óscar que ganó por la cinta “Un sueño posible”. ¿Podrá la actriz de 59 años perder su estatuilla dorada?

Como bien sabemos, la muerte de su pareja ha terminado por entristecer el presente de Sandra Bullock. Sin embargo, la actriz de éxitos como “La propuesta”, “Gravedad” y “La ciudad perdida” se ha visto envuelta en otro caso de gran eco mediático, aunque para nada positivas.

Y es que Bullock fue tildada de fraude por diversos seguidores de redes sociales por la película “Un sueño posible”, aquella cinta que hablar de un joven que busca convertirse en una estrella de la NFL mientras lidia el abandono familiar de por medio. Pero, ¿qué pasó exactamente?

Sandra Bullock en el estreno de "Nuestra marca es crisis" en Hollywood, California, el 26 de octubre de 2015 (Foto: Valerie Macon / AFP)

Resulta que Michael Oher, en quien se basa la historia original, ha denunciado que toda la trama mostrada en la cinta es una vil mentira creada por la familia Tuohy y que jamás fue adoptado, tal y como se mostró en el metraje protagonizado por Bullock.

SANDRA BULLOCK Y EL ESCÁNDALO DE “UN SUEÑO POSIBLE” QUE PONE EN PELIGRO SU ÓSCAR

Si hacemos memoria, podremos recordar que “Un sueño posible” fue estrenado a mediados de 2009. Aquella película narraba la vida adolescente de Michael Oher, así como otras partes de su historia antes de ser un jugador de fútbol americano.

No obstante, todo el legado y los elogios que recibió aquella película podrían venirse cuesta abajo luego de la denuncia que Oher reveló hace unos días. Según la exfigura de la NFL, jamás fue adoptado por la familia y que fueron ellos quienes recibieron miles de dólares por su imagen.

En ese sentido, Sandra Bullock, quien ganó el Óscar por dar vida a Leigh Anne Tuohy en la cinta, ha sido tildada de fraude y diversos usuarios le han exigido que devuelva el premio de la Academia tras saber toda la verdad de este polémico caso. “Sandra Bullock debe devolver la estatuilla dorada”, “No mereces ese Óscar”, “Que devuelva el premio”, fueron algunos de los comentarios vertidos en redes sociales.

"The Blind Side" se estrenó en el 2009 y fue protagonizada por Sandra Bullock y Quinton Aaron (Foto: Warner Bros. Pictures)

La defensa de la actriz estadounidense no tardó en aparecer, pues fue su colega y amigo Quinton Aaron quien se manifestó en redes sociales para defenderla de todas las acusaciones que surgieron en su contra. “Hizo una actuación brillante y eso no se debería empañar por algo que no tuvo nada que ver con ella”.

Hasta la fecha, ni Bullock ni la productora de la película salieron a manifestarse tras la denuncia de Oher. Eso sí, por ahora todas las redes piden que sea Bullock quien devuelva de una vez por todas su premio ganado a inicios de 2010.

¿PODRÍA SANDRA BULLOCK PERDER SU ÓSCAR POR EL ESCÁNDALO?

Aunque es poco probable de que Bullock renuncie a su estatuilla dorada, debemos recalcar que en la Academia existe un código de conducta establecido a lo largo de los últimos años. Escrito por los propios miembros, el reglamento dice. “En la Academia no tiene cabida ninguna persona que abuse de su poder de tal manera que viole los principios básicos de la integridad moral. La Academia se opone categóricamente a cualquier forma de abuso, acoso o discriminación por razón de género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad”.

Sandra Bullock está teniendo semanas difíciles tras la muerte de su novio (Foto: AFP)

En esa línea, y al ver que la actriz de “Bird Box: A ciegas” no cometió alguna falta hecha por su papel, el riesgo de que devuelva su Óscar en 2010 es muy bajo. Eso sí, existen casos de estrellas que decidieron devolver su estatuilla a la organización, siendo Marlon Brando, George C. Scott y el guionista Dudley Nichols los que optaron por rechazar el premio.