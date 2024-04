Se suele decir que “Scary Movie” mejoró “Scream” al burlarse de la escenas y recursos exagerados de la saga de terror. Si no me creen, vuelvan a ver la primera película y ríanse con el potencial de comedia que tiene la ficción. Desde las huidas escandalosas, mal actuadas, y de un guion terriblemente predecible, todo tenía forma de comedia involuntaria. “Scary Movie” se aprovechó de ese terreno y dejó una divertida propuesta que llegó hasta la quinta película de 2013. Once años después, se acaba de anunciar el reboot y pues ya sabemos que hay mucho material para ese tosco humor que hizo millones en las salas de cine.

No sé si alguien lo pidió, pero “Scary Movie” parecía ser una de las sagas de comedia que ya no volverían con algún proyecto nuevo. Es cierto que, en Netflix y otras plataformas de streaming, siguen siendo lo más visto.

A pesar de los años y la expansión de lo políticamente correcto, este tipo de películas todavía tiene un público fiel y amplio. Esos son los milagros del humor. La parodia tiene esa crítica punzante sobre las hipocresías y poses de la gente, caminando por los filos de los riesgos que se han vuelto más frágiles en la actualidad.

¿Cambiará “Scary Movie” después de más de una década? ¿Seguirán con el tono irreverente de la franquicia? Pero, lo más importante: ¿volverán las caras de risa y miedo de Regina Hall? Te contamos lo que se sabe del reboot de “Scary Movie”.

¿DE QUÉ TRATA EL REBOOT DE “SCARY MOVIE”?

Todavía no se sabe la trama del reboot de “Scary Movie”, pero podemos pensar que utilizarán la misma fórmula de un gran misterio y protagonistas que van detrás de la respuesta. O también puede ser el regreso del asesino enmascarado que parodia “Scream”.

Solo se sabe del anuncio del reboot por la información que obtuvo The Hollywood Reporter de Paramount en el CinemaCon. Se adelantó que Neal H. Moritz, de “Rápidos y furiosos”, producirá la nueva entrega.

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

El reboot de “Scary Movie” se estrena en 2025 y todavía no hay una fecha exacta del lanzamiento de la película, de acuerdo a The Hollywood Reporter. Se espera que los trabajos empiecen a finales de 2024.

Anna Faris como la recordada Cindy Campbells de "Scary Movie" (Foto: Wayans Bros. Entertainment)

¿QUIÉNES SERÁN LOS ACTORES?

No hay un elenco confirmado de actores del reboot de “Scary Movie”, pero se espera que vuelvan las figuras principales como Regina Hall, Anna Faris, Keenen Ivory Wayans, entre otros.

Los seguidores de la saga esperan que Wayans también pueda regresar como director, para tener un resultado similar a su trabajo en la primera entrega de 2000. También que Shawn y Marlon Wayans puedan trabajar en el guion.