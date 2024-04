Casi cinco años después de una de las entrevistas más polémicas en la historia de Reino Unido, una película de Netflix dramatiza los entretelones de la infame entrevista de las mujeres de Newsnight con el príncipe Andrew. Se trata de “Scoop” (“La gran exclusiva” en español), basada en el libro “Scoops: Behind The Scenes of the BBC’s Most Shocking Interview” de Sam McAlister, exproductora de Newsnight. A continuación te comparto los detalles más importantes de la cinta dramática biográfica que se centra en lo que se hizo para asegurar la conversación entre Emily Maitlis y el Duque de York.

La famosa entrevista en la que Maitlis interrogó al Príncipe Andrew sobre su relación con el siniestro Jeffrey Epstein se produjo gracias a las mujeres que coordinaron con el Palacio de Buckingham y tuvo consecuencias inmediatas, ya que el Duque de York anunció que dejaría sus deberes públicos en los días posteriores a la transmisión.

“Scoop”, que se estrenará el 5 de abril de 2024, cuenta con un elenco conformado por Gillian Anderson, Rufus Sewell, Billie Piper, Keeley Hawes, Connor Swindells, Romola Garai, Charity Wakefield, Paul Popplewell, Lia Williams y Theresa Godly. Entonces, ¿quién es quién en la nueva película de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “SCOOP”

1. Gillian Anderson como Emily Maitlis

Gillian Anderson, recordada por su papel de Dana Scully en “The X Files”, Margaret Thatcher en “The Crown”, Jean Milburn en “Sex Education” y Stella Gibson en “The Fall”, interpreta a Emily Maitlis, la presentadora principal de Newsnight hasta finales de 2021 y la mujer que entrevistó al príncipe Andrés.

La periodista Emily Maitlis (Gillian Anderson) hablando con el Príncipe Andrew (Rufus Sewell) en la película dramática biográfica "Scoop" (Foto: Netflix)

2. Rufus Sewell como el Príncipe Andrew

Rufus Sewell, que participó en películas como “The Holiday” y “A Knight’s Tale”, y series como “The Man in the High Castle”, “The Marvelous Mrs Maisel” y “The Diplomat”, asume el rol del Príncipe Andrew, tercer hijo de la reina Isabel II y el príncipe Felipe. Fue acusado de agresión sexual a una menor, pero lo negó y llegó a un acuerdo judicial por 12 millones de libras.

Rufus Sewell asume el rol del Príncipe Andrew en la película dramática "La gran exclusiva" (Foto: Netflix)

3. Billie Piper como Sam McAlister

Billie Piper, que interpretó a Rose Tyler en “Doctor Who” y es reconocida por sus papeles protagónicos en “Secret Diary of a Call Girl”, “I Hate Suzie” y “Penny Dreadful”, encarna a Sam McAlister en “Scoop”. Se trata de una exproductora y escritora de televisión que trabajó en Newsnight por diez años.

Billie Piper interpreta a Sam McAlister, productora de Newsnight, en la película dramática biográfica "Scoop" (Foto: Netflix)

4. Keeley Hawes como Amanda Thirsk

Keeley Hawes, conocida por sus papeles protagónicos en “Bodyguard”, “Crossfire” y “Stonehouse”, " It’s A Sin” y “The Midwich Cuckoos”, interpreta a Amanda Thirsk, la exsecretaria privada del príncipe Andrew.

Keeley Hawes da vida a Amanda Thirsk, la exsecretaria privada del príncipe Andrew (Rufus Sewell), en la película dramática biográfica "Scoop" (Foto: Netflix)

5. Connor Swindells como Jae Donnelly

Connor Swindells, quien participó en la serie “Sex Education”, “SAS: Rogue Heroes”, “Vigil” de la BBC y en la película de “Barbie”, es el encargado de interpretar a Jae Donnelly, el fotógrafo que captó al príncipe Andrés caminando con Jeffrey Epstein por Central Park.

Connor Swindells como Jae Donnelly, el fotógrafo que captó al príncipe Andrew con Jeffrey Epstein, en la película dramática biográfica "Scoop" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Scoop”:

Romola Garai como Esme Wren

Charity Wakefield como la Princesa Beatrice

Paul Popplewell

Lia Williams como Fran Unsworth

Theresa Godly como la reportera de BBC en Estados Unidos

¿DE QUÉ TRATA “SCOOP”?

De acuerdo con la descripción oficial de Netflix, “Scoop” es una dramatización inspirada en hechos reales, “nos da acceso privilegiado a los entretelones de la infame entrevista de las mujeres de Newsnight con el príncipe Andrew”.

“La entrevista es muy significativa, pero es el 5% de la historia”, le dijo McAlister a Tudum. “Lo que hacemos es llevarte en el viaje de cómo empezó todo esto”.

¿CÓMO VER “SCOOP”?

“Scoop” se estrenará en Netflix el viernes 5 de abril de 2024, por lo tanto, para ver la nueva película dramática biográfica solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.