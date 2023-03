Como parte de los estrenos del mes en Netflix, el pasado jueves 16 de marzo, la plataforma de streaming lanzó la segunda temporada de “Sombra y hueso”, la serie basada en las exitosas novelas “Grishaverse” de Leigh Bardugo y que sigue la lucha de Alina por acabar con el Redil de las Sombras.

Si bien al final de la historia la Invocadora del Sol consigue derrotar a sus enemigos, una serie de eventos la podrían convertir en lo que ha perseguido, mientras que viejos enemigos podrían encontrar la manera de regresar en la tercera temporada.

Como se recuerda, el “Grishaverse” cuenta con siete libros principales, los cuales están compuestos por la trilogía de “Sombra y hueso” y las duologías de “El Rey Marcado” y “Seis de Cuervos”, siendo esta última la nueva apuesta de Netflix.

Póster oficial de la segunda temporada de "Sombra y hueso" (Foto; Netflix)

Tanto la primera como la segunda temporada de la serie de Netflix han sido un éxito, por lo que no es sorpresa que el equipo creativo del servicio de streaming ya trabaje en expandir el universo con series derivadas, siendo “Six of Crows” la que posee mayor posibilidad de llegar a la plataforma.

En conversación con Entertainment Weekly, el showrunner de la serie, Eric Heisserer, reveló que la plataforma se encuentra desarrollando una nueva producción derivada y basada en la popular serie, la cual cuenta con la aparición de importantes miembros que ya se vieron en la “Sombra y hueso”.

“Una de las razones, no todas, por las que tuve el privilegio de trabajar con Daegan Fryklind como co-showrunner en la temporada 2 es que estaba ocupado con la sala de escritores de Six of Crows. Estamos listos para lanzar eso como su propia historia”, indicó.

En ese sentido, el gran desempeño de la segunda temporada de la serie le permitiría que la plataforma le otorgue luz verde al proyecto, el cual ya posee sus guiones escritos.

“Los guiones de ocho episodios son fenomenales y estoy muy orgulloso de mi equipo por eso”, añadió el productor televisivo.

En caso de aprobarse el spin-off, esto influiría casi por añadidura a la eventual aprobación de una nueva temporada de “Sombra y hueso”.

“Se ha invertido mucho trabajo en la planificación de esto. La esperanza es que podamos actuar sobre esa planificación. Pero, por supuesto, se trata de qué tan bien funcionan los números de la temporada 2. Y si es así, entonces Daegan y yo continuaremos llevando el manto de ambos programas, lo que también es útil porque tenemos muchas bocas que alimentar”, sentenció.

La segunda temporada de “Sombra y hueso" llega en marzo. (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “SOMBRA Y HUESO - TEMPORADA 2”?

La temporada 2 de “Sombra y hueso” está disponible en Netflix desde el 16 de marzo de 2023, por lo tanto, para ver los nuevos episodios solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Puedes acceder a la producción a través de la categoría de “Serie de fantasía” o ingresando directamente a este enlace.