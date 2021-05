“Sombra y hueso” se desarrolla a través de un intrincado mundo de fantasía con múltiples países y culturas y, aunque el programa no es tan profundo al explicar la geografía del mundo, los libros de Grishaverse explican el mapa en detalle. El programa se basa en la trilogía de Grisha y los libros “Six of Crows” de Leigh Bardugo.

Este fue quien construyó una fantasía del segundo mundo en expansión con bases políticas y culturales propias, dibujando influencias de personas y lugares de la vida real. Si bien la mayor parte de la serie tiene lugar en Ravka, hogar de Alina Starkov, la historia también se desvía o toca a los otros países en el mapa y presenta personajes de varias culturas del mundo.

La situación de Ravka también se complica aún más debido al Pliegue de las Sombras que atraviesa el país, la amenaza inminente que Alina podría destruir para siempre con su nuevo poder como Invocador del Sol. Gran parte de la trama de “Shadow and Bone” gira en torno a la larga guerra de Ravka con Fjerda y Shu Han.

Sin embargo, los personajes de “Six of Crows” provienen de Kerch, y otros países se mencionan como la patria o las rutas de escape de los muchos personajes de “Shadow and Bone”. Si bien el programa a menudo tiene pocos puntos de referencia para el mapa de ubicaciones y culturas dentro de su mundo, rebotando rápidamente de un país a otro, los libros de Grishaverse pueden completar esa información para los espectadores que no han leído los libros de “Shadow and Bone”.

EXPLICACIÓN DEL MAPA DE “SHADOW AND BONE”

Ravka

Ubicación de Ravka en el mapa de Grishaverse. (Foto: Leigh Bardugo)

Ravka, el escenario principal de “Shadow and Bone”, es una monarquía ubicada entre Fjerda y Shu Han, y las tres naciones han estado en guerra durante mucho tiempo a lo largo de sus fronteras en constante cambio. Ravka tiene dos ejércitos: el Primer Ejército, compuesto por soldados ordinarios, y el Segundo Ejército, las fuerzas de Grisha dirigidas por el General Kirigan.

Los Grisha son el equivalente de la serie a los usuarios de magia, aunque sus habilidades tienen sus raíces en la ciencia a nivel molecular. La capital de la nación es Os Alta, donde se encuentra la residencia del Gran Palacio de la familia real, la residencia y campo de entrenamiento del Pequeño Palacio del Segundo Ejército.

Leigh Bardugo se basó en la Rusia zarista del siglo XVIII para muchos aspectos de la política, la cultura, el lenguaje y la estética de Ravka. Ravka es el hogar de la mayoría de los Grisha, que generalmente son descubiertos de niños por los probadores de Grisha que viajan y llevados al Pequeño Palacio para entrenar como miembros del Segundo Ejército. Grisha ha sido perseguido en Ravka en el pasado, pero ahora se los considera miembros de élite de la sociedad debido a su importancia como soldados en las guerras de Ravka.

Fjerda

Ubicación de Fjerda en el mapa de Grishaverse. (Foto: Leigh Bardugo)

Fjerda es la nación helada al norte de Ravka, basada en Escandinavia. Los fjerdanos creen que los Grisha son brujas peligrosas y envían a sus soldados cazadores de brujas, llamados Drüskelle, para capturar a Grisha y entregarlos a Fjerda para su juicio y ejecución. Muchos Drüskelle, como Matthias Helvar, llegaron a odiar a los Grisha debido a la amarga guerra de Fjerda con el Segundo Ejército de Ravka, pero también debido a que durante generaciones se les dijo que los Grisha estaban aliados con demonios y nada más que abominaciones.

La capital de Fjerda es Djerholm, donde se encuentra la sede de la nobleza, la pista de hielo. La pista de hielo es un escenario importante en “Six of Crows”, ya que Kaz Brekker y los Crows fueron contratados para llevar a cabo un atraco en la fortaleza de Fjerdan. Los fjerdanos adoran al dios Djel, quien creen que construyó la pista de hielo y trabaja a través de fresnos, que son sagrados para los fjerdanos.

Los fjerdans se entierran comúnmente en las raíces de un fresno según la costumbre religiosa. La sociedad de Fjerdan también tiene tradiciones estrictas sobre los roles de género y el noviazgo. Las mujeres se quedan en casa mientras los hombres ocupan los roles públicos en la sociedad, y se espera que las mujeres sean recatadas y modestas, razón por la cual Matthias inicialmente encuentra tan impactante a la impetuosa Ravkan Nina Zenik.

Shu Han

Ubicación de Shu Han en el mapa de Grishaverse. (Foto: Leigh Bardugo)

Shu Han es la nación al sur de Ravka, un país dedicado al avance científico y tecnológico. El nombre de Shu Han se toma de un estado chino histórico real, y Bardugo se basó en China y Mongolia como influencia para los Shu. En el programa, Alina Starkov es mitad Shu, lo que la marca como la enemiga en Ravka debido a la guerra entre los dos países.

Shu Han está separada de Ravka por una cadena montañosa, que ha impedido que Ravka ataque en la frontera, pero está conectada a la isla de Kerch a través de puentes terrestres. El país es una monarquía matriarcal, gobernada por una reina. Los Shu son una fuente común de avances que hacen añicos el mundo, como la adictiva droga jurda parem en Six of Crows que aumenta el poder de Grisha.

Sin embargo, existen razones potencialmente más oscuras para su destreza científica y tecnológica. El gobierno de Ravkan ha acusado a los Shu de un trato inhumano a su Grisha, incluyendo experimentar y diseccionar Grisha para encontrar la fuente de su magia y poder.

Kerch

Ubicación de Kerch en el mapa de Grishaverse. (Foto: Leigh Bardugo)

La nación isleña de Kerch es el hogar de Kaz Brekker y los Cuervos, que luchan por el control del inframundo criminal de su capital, Ketterdam. Kerch no ha tomado partido en la guerra entre Ravka, Fjerda y Shu Han, ya que la cultura de Kerch valora el dinero y el comercio por encima de todo. Las Colonias del Sur, la tierra al sur de Novyi Zem, también pertenecen actualmente a Kerch.

Los Kerch adoran a Ghezen, el dios del comercio y el comercio, y consideraban que el trabajo y el comercio eran una forma de adoración. El principal lugar de culto en Ketterdam es la Iglesia del Trueque, construida con la forma de la mano de Ghezen. Aunque la esclavitud es técnicamente ilegal en Kerch, los esclavistas todavía venden gente a los ricos comerciantes de Kerch bajo contratos predatorios que los unen a un comerciante hasta que se pague su deuda.

Una persona sin contrato también puede ofrecer su propio contrato a subasta en Kerch. Kerch tiene varios paralelos históricos de la vida real de los que se basa, incluida la República holandesa del siglo XVIII, Nueva York, Las Vegas y el Londres victoriano.

Novyi Zem

Ubicación de Novyi Zem en el mapa de Grishaverse. (Foto: Leigh Bardugo)

Novyi Zem es una gran nación en el lado opuesto del mapa de Ravka y Fjerda, ubicada entre las Colonias del Sur de Kerch y la Isla Errante. Se basa en colonias históricas como Estados Unidos y Australia. La separación del extenso Mar Verdadero ha mantenido a Novyi Zem fuera del conflicto en el otro lado del mundo, lo que le ha permitido prosperar con una nación de gente dura pero trabajadora.

Como país joven y vibrante con una frontera expansiva, Novyi Zem se ha convertido en un refugio para quienes huyen de la guerra y las personas perseguidas, incluida Grisha. Los Zemeni son conocidos por cultivar jurda, un estimulante inofensivo. Jesper Fahey, el francotirador de los Cuervos, proviene de Novyi Zem.

La Isla Errante

Ubicación de La Isla Errante en el mapa de Grishaverse. (Foto: Leigh Bardugo)

La Isla Errante se encuentra al norte de Novyi Zem, al otro lado del traicionero pasaje marítimo de Bone Road desde Fjerda. Tiene su base en Irlanda, y su gente, conocida como Kaelish, es comúnmente pálida y pelirroja. Pekka Rollins, la némesis de Kaz Brekker en el inframundo de Ketterdam, proviene originalmente de la Isla Errante, al igual que el padre de Jesper.

Poco se sabe sobre la Isla Errante en comparación con otras ubicaciones en Grishaverse, excepto que supuestamente está dirigida por un comandante militar y los rumores de que los Kaelish consideran la sangre de Grisha como una panacea médica y matan a Grisha por su valiosa sangre. “Shadow and Bone” tiene lugar en un mundo amplio y complejo, y las próximas temporadas explorarán aún más el mapa de Grishaverse.