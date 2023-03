“Sombra y hueso” (“Shadow and Bone” en su idioma original) es una serie de Netflix que sigue a Alina Starkov, una cartógrafa huérfana con un poder extraordinario que podría cambiar el destino de su devastado mundo. Desde que descubre que puede invocar al sol entrena para destruir el Redil.

El drama de fantasía desarrollado por Eric Heisserer se basa en las exitosas novelas “Grishaverse” de Leigh Bardugo. La primera publicación se realizó en junio de 2012 y pertenece a la trilogía “Sombra y Hueso”.

Mientras que la última novela de la saga es “Las vidas de los santos”, publicada en mayo de 2021. Entonces, ¿cuántos libros tiene el “Grishaverse” y cuál es el orden indicado para leerlos?

Alina y el general Kirigan en la primera temporada de "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS LIBROS TIENE “SOMBRA Y HUESO”?

Las novelas del “Grishaverse” son siete, incluyendo las tres de “Sombra y hueso”. Además, la franquicia cuenta con un par de publicaciones antológicas.

Trilogías

“Sombra y Hueso”

Sombra y Hueso I: Sombra y hueso

Sombra y Hueso II: Asedio y tormenta

Sombra y Hueso III: Ruina y ascenso

Duoilogías

“Seis de Cuervos”

Seis de cuervos I: Seis de cuervos

Seis de cuervos II: Reino de ladrones

“El Rey Marcado”

El Rey Marcado I: El rey marcado

El Rey Marcado II: Ley de lobos

Antologías

“El lenguaje de las espinas”

Relatos nocturnos y magia oscura del Grishaverse I: Ayama y el bosque de las espinas

Relatos nocturnos y magia oscura del Grishaverse II: El zorro es demasiado astuto

Relatos nocturnos y magia oscura del Grishaverse III: La bruja de Duva

Relatos nocturnos y magia oscura del Grishaverse IV: Daga corta

Relatos nocturnos y magia oscura del Grishaverse V: El príncipe soldado

Relatos nocturnos y magia oscura del Grishaverse VI: El agua que cantó fuego

“Las vidas de los santos”

Los protagonistas de la segunda duología en la serie "Sombra y hueso" (Foto: Netflix)

¿EN QUÉ ORDEN LEER LOS LIBROS DE “SOMBRA Y HUESO”?

“Shadow and Bone”

Los fanáticos que quieran conocer cada detalle del “Grishaverse” deben empezar por la trilogía “Shadow and Bone”. En el primer libro Alina descubre que es la legendaria Sun Summoner y se entrena para enfrentar al Darkling. En “Siege and Storm”, Alina se convierte en la nueva comandante del Segundo Ejército y busca otro amplificador, el látigo marino. En el último libro, “Ruin and Rising”, Alina y Darkling se enfrentan por el destino de Ravka. Ella desentraña los secretos del Darkling y busca el último amplificador, el Firebird.

“Six of Crows”

“Six of Crows” tiene lugar dos años después de los eventos de la trilogía “Shadow and Bone” y sigue a Kaz y su equipo de cuervos mientras se preparan para un atraco que podría salvar al mundo. En “Crooked Kingdom” tienen que unirse para salvar la vida de Grisha y vengarse tras un plan fallido.

“King of Scars”

Esta duología narra la historia del Príncipe Nikolai, ahora rey de Ravka, que trata de reconstruir Ravka mientras lidia con los efectos de los poderes del Darkling. En “Rule of Wolves”, Nikolai, Zoya y Nina deben trabajar en equipo para salvar a Ravka de un ejército de Fjerdan.

“The Language of Thorns” y “The Lives of Saints”

Se trata de libros independientes. El primero es una colección ilustrada de cuentos populares del Grishaverse y el segundo texto también es un tomo ilustrado, pero que narra historias de santos del Grishaverse.