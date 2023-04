Shakira se despidió el domingo 2 de abril de Barcelona, la ciudad española en la que vivió durante 12 años. La cantante colombiana y sus hijos, Sasha y Milan, se mudaron a Miami, Estados Unidos, donde empezarán un nuevo capítulo en sus vidas como familia. Esto tras la mediática separación de la intérprete de “TQG” de Gerard Piqué, quien tiene una relación con Clara Chía Martí.

La artista de 46 años se estableció en Barcelona, España, debido a su relación con Gerard Piqué, exjugador del Barcelona de quien se separó en junio de 2022 tras más de 10 años juntos. La ruptura de los famosos de volvió una de las más mediáticas y hasta el día de hoy sigue dando de qué hablar.

Con un mensaje en sus redes sociales, Shakira dijo adiós a España agradeciendo a su público y a aquellos que la apoyaron. Ahora que vive en Miami, sus hijos estudiarán en el Miami Country Day School. ¿Cuánto pagará la cantante colombiana por la educación de sus hijos en este colegio? Aquí te lo contamos.

Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha (Foto: Shakira / Instagram)

¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR EN EL MIAMI COUNTRY DAY SCHOOL, EL COLEGIO DE LOS HIJOS DE SHAKIRA?

Los hijos de Shakira, Sasha y Milan, estudiarán en el Miami Country Day School, uno de los colegios más prestigiosos de Florida. Los menores empezarán una nueva etapa escolar en Miami, donde ahora residen.

Según reveló la revista ¡Hola!, estudiar en este centro educativo tiene un costo anual que ronda entre los 33 mil y 46 mil dólares por alumno. Eso quiere decir que Shakira pagará entre 66 mil y 92 mil dólares al año por la educación de Sasha y Milan.

En la revista también se reveló que Shakira se comunicó con los directores del colegio para que sus hijos entren lo antes posible a clases, por lo que se espera que después de la Semana Santa sean parte de la comunidad educativa del colegio estadounidense.

Shakira junto a Milan y Sasha, con quienes ahora vive en Miami (Foto: Shakira / Instagram)

El Miami Country Day School es una institución multicultural que abre sus puertas a estudiantes de más de 40 países. Se trata de una de las escuelas más internacionales de Miami y cuenta con un amplio departamento de idiomas.

El nuevo colegio de Sasha y Milan está ubicado al norte de la ciudad de Miami. La escuela ha sido nombrada “Escuela de Excelencia Blue Ribbon” y su directora es Mariandl Hufford.

SHAKIRA Y SUS HIJOS SE MUDARON A MIAMI

A través de sus redes sociales, Shakira anunció que dejó Barcelona para mudarse a Miami. Fue el domingo 2 de abril del 2023 cuando la artista se despidió de su público español con un mensaje de agradecimiento.

“Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a los que me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”, escribió la cantante colombiana en su post.

“Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, ¡nos vemos en las curvas!”, concluyó.