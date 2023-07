Shakira ha demostrado ser una mujer muy valiente y con mucho coraje. Es por ello que nada le impide sacar adelante cualquier proyecto que tiene en mente como parte de su carrera musical donde viene cosechando importantes reconocimientos a nivel mundial. Precisamente, durante la realización de uno de sus videoclips la barranquillera sufrió un accidente que preocupó a muchos. ¿Qué ocurrió?

A fines de junio de 2023 la cantante colombiana colaboró con Manuel Turizo en el lanzamiento de su canción titulada “Copa vacía”. Desde ese momento el hit ha tenido gran acogida en varias partes del mundo y actualmente el videoclip es uno de los favoritos teniendo millones de vistas en YouTube.

Pero lo que ha sorprendido a muchos es que durante la realización de este video la artista barranquillera pasó un gran susto. Y es que un accidente pudo tener consecuencias fatales que ninguno de los millones de fans de Shakira se imaginó.

Shakira y Manuel Turizo lanzaron la canción "Copa Vacía" (Foto: Sony Music)

¿CUÁL FUE EL ACCIDENTE QUE TUVO SHAKIRA?

No hay duda de que todas las canciones y/o colaboraciones de Shakira tienen un gran éxito a nivel mundial. Y es que la colombiana cuenta con gran experiencia que hacen que sus composiciones musicales brillen con luz propia.

Sin embargo, nadie se imaginó que en la grabación del videoclip de “Copa vacía” la intérprete de “Monotonía” quedaría muy asustada. Durante una entrevista con Alejandra Espinoza en el programa “Primer impacto” ella misma reveló algo que nadie sabía.

“Fue un rodaje muy largo (…) se rompió la pecera, se empezó a inundar el set y me tuvieron que sacar como fuera de allí. Yo no podía salir porque tenía una cola de sirena y no podía salir escalando. Me tuvieron que sacar con una grúa, a lo sálvese quien pueda. Menos mal que sólo fue una anécdota y estoy aquí para contarlo”, indicó la colombiana.

LA ADVERTENCIA PREVIA

En esa misma línea, Shakira contó que Manuel Turizo ya le había advertido lo que podría pasar con la pecera.

“Manuel me lo había advertido, que si iba a romper la pecera. Yo le dije que era imposible, que teníamos unos estándares de seguridad a prueba de balas y resulta que tenía razón. Lo que él vaticinó se cumplió”, anotó.

¿POR QUÉ DECIDIÓ COLABORAR CON MANUEL TURIZO?

La colombiana, según ABC, reveló en la entrevista que la canción “Copa vacía” la escribió en el 2022 y era un tema muy especial. Fue así que pensó en Manuel Turizo debido a que tenía una buena calidad de voz y por el tono grave.

Otro detalle importante fue que quería compartir ese tema musical con una persona de su stierra (Colombia).

VIDEOCLIP DE “COPA VACÍA”

DATOS PERSONALES DE SHAKIRA

Nombre de nacimiento : Shakira Isabel Mebarak Ripoll

: Shakira Isabel Mebarak Ripoll Fecha de nacimiento : 2 de febrero de 1977

: 2 de febrero de 1977 Edad : 46 años

: 46 años Hijos: Milan y Sasha

Milan y Sasha Lugar de nacimiento : Barranquilla, Colombia

: Barranquilla, Colombia Nacionalidad : colombiana y española

: colombiana y española Lengua materna : español

: español Altura: 1,57 m