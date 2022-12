El tráiler oficial de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (en español: “Spider-Man: A través del Spider-Verso”) se estrenó el pasado 13 de diciembre. De esta manera, pudimos ver nuevas imágenes de la esperada producción que llegará a los cines el 2 de junio de 2023.

Tal como revela el adelanto, la secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (en español: “Spider-Man: Un nuevo universo”) no solo marca el retorno de Miles Morales y Gwen Stacy, sino que también presentará otras versiones del famoso personaje creado por Stan Lee.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te brindamos la explicación de las variantes del Hombre Araña que aparecen en la película “Spider-Man: Across the Spider-Verse”.

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”

¿CUÁLES SON LAS VARIANTES DEL HOMBRE ARAÑA QUE APARECEN EN “SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE”?

1. Miles Morales

Miles Morales vuelve a su rol protagónico. Él es un adolescente con habilidades similares a las arañas que asumió el cargo de Spider-Man tras la muerte del Peter Parker de su universo. Shameik Moore es el actor que le da voz al personaje.

Shameik Moore le da voz a Miles Morales en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

2. Gwen Stacy / Spider-Gwen

Spider-Gwen emprende una nueva aventura a través del multiverso junto a Miles. Ella es la superheroína de una realidad en la que fue mordida por una araña radiactiva en lugar de Peter Parker. La actriz que le da voz es Hailee Steinfeld.

Spider-Gwen regresa en “Spider-Man: A Través del Spider-Verso” (Foto: Sony Pictures)

3. Jessica Drew / Spider-Woman

La Spider-Woman de un universo alternativo se presenta como una mujer embarazada con habilidades de araña. Ella proviene de la Tierra-404 y se presume que se uniría al equipo de Miles en su lucha contra The Spot. Issa Rae es la actriz que le da voz al personaje.

Issa Rae le da voz a Spider-Woman en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

4. Miguel O’Hara / Spider-Man 2099

Spider-Man 2099 es presentado como uno de los enemigos de Miles. Es una versión alterna del Hombre Araña del futuro a quien le da voz Oscar Isaac. El actor describió al personaje como “el único Spider-Man que no tiene sentido del humor”.

Spider-Man 2099 en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

5. Peter B. Parker / Spider-Man de la Tierra-616

Peter Benjamin Parker fue el mentor de Miles en la primera película. Ahora, esta variante de la Tierra-616 regresa con la vida cambiada: regresó con Mary Jane Watson y tiene una hija llamada Mayday. En los cómics, la pequeña crece para convertirse en Spider-Girl.

Peter B. Parker regresa en "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Foto: Sony Pictures Animation)

6. Hobart “Hobie” Brown / Spider-Punk

Spider-Punk es una variante del Hombre Araña que viene del Reino Unido. Toca la guitarra eléctrica y tiene un aspecto muy particular en los textos originales. El actor que le da voz al personaje es el ganador del Oscar Daniel Kaluuya.

Arte conceptual de Spider-Punk en "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Foto: Sony Pictures Animation)

7. Los Hombres Araña de PlayStation

El Peter Parker y Miles Morales de la serie de videojuegos “Spider-Man” de Insomniac Games también hacen su aparición en la cinta. Sin duda, un detalles que encanta a los fanáticos de los juegos de PlayStation 4 de Sony.

Los Hombres Araña de PlayStation en "Spider-Man: Across the Spider-Verse (Foto: Sony Pictures Animation)

8. Maybelle Reilly / Lady Spider

Lady Spider también es conocida como Steampunk Spider. Ella proviene de un universo en el que no obtuvo sus poderes de un arácnido radiactivo, sino que fue ella misma la que construyó cuatro brazos mecánicos y una telaraña para luchar contra el crimen.

Lady Spider en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

9. Spider-Cop

Spider-Cop llega al Spider-Verse como policía de tráfico. El personaje inició como una broma del clásico de Playstation, “Marvel’s Spider-Man”. Con el tiempo, tuvo su propia historia en los cómics, donde ayuda en la lucha contra The Inheritors.

Spider-Cop en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

10. Spinneret y Spiderling

En la Tierra-18119, Peter Parker y Mary Jane pudieron seguir siendo una pareja casada y tuvieron una hija llamada Annie May. Ella heredó los poderes de su padre y el trío se transformó en una familia de superhéroes. Así, Mary Jane adoptó el nombre de Spinneret y su pequeña, el de Spiderling.

Spinneret y Spiderling en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

11. Bag-Man

En los cómics, Peter Parker se quedó sin disfraz y tuvo que pedirle ayuda a los Cuatro Fantásticos. Entonces, Johnny Storm (La Antorcha Humana) le dio un viejo traje del equipo y una bolsa para usar como máscara. En la cinta, parecen captar la esencia del recordado Bombastic Bag-Man.

Bag-Man en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

12. Spider-Man Manga

Esta variante nació como un tributo al Manga. El personaje fue entrenado como miembro del Spider-Clan de ninjas, en el que el tío Ben era su sensei. Por desgracia, este último fue asesinado por Venom en este universo.

Spider-Man Manga en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

13. Spider-Werewolf

Spider-Man se convierte en hombre lobo en “Spider-Man Unlimited”, el juego móvil que presentaba diferentes versiones del Hombre Araña trabajando juntas. Además, es un guiño al cómic “Army of Darkness vs. Marvel Zombies”, donde se sugiere que esta criatura fue la que acabó con los héroes de Marvel.

Spider-Werewolf en "Spider-Man: Across the Spider-Verse" (Foto: Sony Pictures Animation)

14. Scarlet Spider

Un clon de Peter Parker, Ben Reilly, es conocido como Scarlet Spider. Sin embargo, en la película, será su sucesor Kaine quien formará parte de la trama.

15. Pavitr Prabhakar / Spider-Man India

Pavitr Prabhakar le da vida a una versión alternativa del Hombre Araña que vive en la India. El personaje fue creado en el año 2004 para narrar las aventuras arácnidas situada en Mumbai.

Otras variantes del Hombre Araña que aparecen en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”:

The Future Foundation Spider-Man : Versión que surge cuando el Hombre Araña se unió a los Cuatro Fantásticos en los cómics, reemplazando a su amigo Antorcha Humana.

: Versión que surge cuando el Hombre Araña se unió a los Cuatro Fantásticos en los cómics, reemplazando a su amigo Spider-Man: Unlimited : Versión que apareció por primera vez en la serie animada de Fox Kids de 1999. Esta tuvo que ser cancelada con solo 13 episodios emitidos, ya que no pudo competir contra Pokemon .

: Versión que apareció por primera vez en la serie animada de Fox Kids de 1999. Esta tuvo que ser cancelada con solo 13 episodios emitidos, ya que no pudo competir contra . Superior Spider-Man: La versión del héroe que nació siendo controlada por el Dr. Octopus.

La versión del héroe que nació siendo controlada por el Dr. Octopus. Spider Monkey: Versión que apareció por primera vez en “Amazing Spider-Man Family” de 2008.

Versión que apareció por primera vez en de 2008. Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield : Estas versiones no están confirmadas, pero se rumorea su aparición. Luego de “Spider-Man: No Way Home” , existe una gran posibilidad de que aparezcan en la cinta.

: Estas versiones no están confirmadas, pero se rumorea su aparición. Luego de , existe una gran posibilidad de que aparezcan en la cinta. Spider-Armor : La versión de Peter Parker en una realidad donde sí pudo salvar a su tío Ben de ser asesinado.

: La versión de en una realidad donde sí pudo salvar a su tío de ser asesinado. Trajes que aparecen en el tráiler: El disfraz de Black Spider-Man, el disfraz de Tron “Big Time”, el traje blindado de Spider-Man y la clásica Iron Spider, creada por Tony Stark.