Tras el exitoso estreno de “Spider-Man: No Way Home” en el 2021, muchos fans del Hombre Araña seguro están entusiasmados con los próximos proyectos que involucran a Peter Parker y a los personajes relacionados a este en los cómics.

En ese sentido, ya hay una larga lista de películas pendientes en las que se abordan diversos sucesos del famoso multiverso de Spider-Man. Por eso, es importante que las conozcas para que no te pierdas sus futuros lanzamientos.

¿Quieres saber más al respecto? A continuación, averigua cuáles son las próximas películas del multiverso del Hombre Araña con su fecha de estreno.

LAS PRÓXIMAS PELÍCULAS DEL MULTIVERSO DE SPIDER-MAN

1. “Spider-Man: Across The Spider-Verse” (”Spider-Man: Cruzando el Multiverso”)

La secuela de “Spider-Man: Un nuevo universo” (”Spider-Man: Into the Spider-Verse”) se estrenará el 2 de junio del 2023. En la cinta animada, veremos a Miles Morales en una aventura a través del multiverso con Gwen Stacy y un nuevo equipo. Además, se enfrentarán a un poderoso villano.

2. “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”

Después de los sucesos de “Spider-Man: Across The Spider-Verse”, la historia continúa. El estreno de esta cinta está proyectado para el 29 de marzo de 2024.

3. “Kraven the Hunter”

Esta película abordará la historia de Kraven, uno de los enemigos de Spider-Man. Será protagonizada por el actor Aaron Taylor-Johnson. Además, Russell Crowe y Ariana DeBose forman parte del elenco. Se estrenará el 6 de octubre de 2023.

Aaron Taylor-Johnson será el protagonista de "Kraven the Hunter" (Foto: Michael Tran / AFP)

4. “Madame Web”

En los cómics, Madame Web se presenta como una anciana conectada a un sistema de soporte vital que parecía una telaraña. Debido a su edad y condición médica, nunca luchó activamente contra ningún villano. Sin embargo, sus poderes sensoriales le brindaron grandes habilidades.

Las actrices Dakota Johnson y Sydney Sweeney lideran el reparto del largometraje. Se proyecta su lanzamiento para el 16 de febrero de 2024.

5. “El Muerto”

Es la película basada en El Muerto, también conocido como Juan Carlos. Él es un luchador con superpoderes que originalmente se enfrentó a Spider-Man en un combate benéfico en el que casi desenmascara al Hombre Araña.

El cantante de reggaetón Bad Bunny será el protagonista de la cinta dirigida por Jonás Cuarón. Se estrenará el 12 de enero de 2024.

Benito Antonio Martinez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, será el protagonista de "El Muerto" (Foto: Valerie Macon / AFP)

6. “Venom 3″

Aún sin fecha anunciada de lanzamiento, Eddie Brock (Tom Hardy) regresará en una tercera película. Esta es la continuación de “Venom” (2018) y “Venom: Let There Be Carnage” (2021).

7. La nueva trilogía de Spider-Man

Según Screen Rant, Marvel tiene la intención de estrenar una nueva trilogía del Spider-Man de Tom Holland después de los sucesos de “Spider-Man: No Way Home” (2021). De acuerdo con el portal, Kevin Feige confirmó que Sony y Disney comenzaron a desarrollar activamente la historia para la próxima cinta del personaje.

Tom Holland en una escena de “Spider-Man: No Way Home” (Foto: Marvel Studios / Pascal Pictures / Columbia Pictures)

8. “Los Seis Siniestros” (”Sinister Six”)

Este es un proyecto que aún no está confirmado, pero que se rumorea está en desarrollo desde hace muchos años. Narraría la historia de un grupo de supervillanos que son enemigos de Spider-Man.

9. “Spider-Women”

Este proyecto tampoco está confirmado, pero sería un derivado de “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018). Los personajes centrales son Gwen Stacy (Spider-Gwen), Cindy Moon (Silk) y Jessica Drew (Spider-Woman).

Gwen Stacy (Spider-Gwen) sería parte de esta nueva cinta (Foto: Sony Pictures Animation / Marvel Animation)

10. La película de Olivia Wilde

Aún sin título, este es un largometraje dirigido por Olivia Wilde. Ella fue contratada en agosto de 2020 para desarrollar una cinta centrada en mujeres del multiverso de Spider-Man. Si bien no hay mayores actualizaciones al respecto, se sabe que hay interés en que sea lanzado muy pronto.

11. Otros proyectos

También existen rumores del lanzamiento de cintas sobre los villanos Black Cat y Silver Sable, así como Silk, Nightwatch y Jackpot. Además, se sabe que la plataforma de streaming Disney+ estrenará una serie animada basada en el Peter Parker de Tom Holland durante el año 2024.