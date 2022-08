La cuarta temporada de “Stranger Things” fue una de las más esperadas del año para Netflix, que llegó a dividir la entrega en dos partes, y así poder desarrollar mejor la historia que dejará todo listo para el cierre de la serie.

En “Stranger Things 4″, el rival de los niños de Hawkins fue Vecna, una ser maligno que buscaba sumergir el pequeño pueblo en Upside Down con la ayuda de sus criaturas, las cuales, además, le costaron la vida a Eddie Munson.

Aunque por mucho tiempo no se sabía la identidad de Vecna, luego se descubriría su que fue Henry Creel o 001 el responsable, así como sus objetivos, además de revelarse cuáles fueron los secretos para crear al icónico villano.

Vecna es el villano principal de la cuarta y quinta temporada de "Stranger Things" (Foto: Netflix)

¿CÓMO SE CREÓ A VECNA?

Si bien es cierto de que la producción de los hermanos Duffer es una de las más caras en la historia, no solo de Netflix, sino de la televisión y streaming en general, en el caso de Vecna, esta fue creada en casi un 90 por ciento con un disfraz que contenía efectos prácticos.

El papel de la criatura cayó en las manos de Jamie Campbell Bower, quien además dio vida a Henry Creel, la primera identidad del ser interdimensional.

Jamie Campbell, el encargado de interpretar a Vecna, junto a Bonnie Wright (Ginny Weasly de Harry Potter) en un evento realizado en 2012 (Foto: Carl Court / AFP)

La voz de Vecna

Aunque interpretar la voz de un humano puede resultar no tan complicado, en el caso de un demonio como Vecna, esto se convierte en un desafío, el cual afrontó inspirándose en Freddy Krueger y Doug Bradley de Hellraiser.

“Me tomó algunos meses hacerlo bien”, admitió el actor, quien reveló que había trabajado en Vecna desde que recibió su papel en enero, por lo que tomó un mes para prepararse.

“Hicimos la lectura completa y yo estaba allí en la mesa leyendo con todos, me senté detrás de Millie y estaba haciendo la voz. Comenzó como una especie de área nasal, más como Freddie Krueger. Me fui a casa y trabajé en él e hice un montón de trabajos de referencia sobre Hellraiser y Doug Bradley. Me encantó, fue increíble. Así que trabajé en eso, y soy cantante, así que me relajé, relajé mi laringe”, destacó el actor de 33 años.

Recientemente, Bower se presentó en “The Tonight Show con Jimmy Fallon”, donde hizo una prueba de voz con varias líneas icónicas de cintas como “Titanic” o “Nothing Hill” en la voz fría del personaje de la serie de Netflix.