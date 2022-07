Antes de que se estrene la temporada 4 de “Stranger Things”, ya había surgido la interrogante sobre la sexualidad de Will Byers. Mientras que el resto de los personajes como Mike e Eleven mostraron un interés amoroso, el de él era un poco ambiguo. Sin embargo, ahora la serie de Netflix parece haber confirmado las sospechas.

Luego de estar cautivo por Mind Flayer en la primera entrega, Will regresó a Hawkins solo para descubrir que la dinámica del grupo había cambiado completamente con la llegada de Eleven. Incluso, en la temporada 3, tuvo una fuerte pelea con su mejor amigo por este tema.

El personaje interpretado por Noah Schnapp siempre fue un poco tímido, muy retraído al expresar sus sentimientos y su grupo de amigos es bastante restringido. Por ello, al principio se pensó que sus celos eran para proteger su amistad, pero este misterio ha sido resuelto.

¿DE QUIÉN ESTÁ ENAMORADO WILL EN “STRANGER THINGS?

Desde los primeros capítulos de la temporada 4 de “Stranger Things” hubo algunas pistas que indicaban que Will Byers es gay. Las sospechas quedaron completamente confirmadas con los últimos capítulos que se estrenaron este 1 de julio.

Aunque no lo menciona explícitamente, quedó claro que Will es gay y que está enamorado de su amigo, Mike. El más grande indicio se dio en el episodio 8, cuando ambos conversaron en la camioneta del restaurante de pizzas.

Mike le confiesa a Will que tiene dudas respecto a que Eleven en realidad lo ame, por lo que Byers ve la oportunidad de expresar sus sentimientos. Al explicar cuán difícil ha sido para el personaje de Millie Bobby Brown en California, por ser diferente, queda claro que, de cierta forma, también se refiere a él mismo.

“Cuando eres diferente, a veces sientes que eres un error. Pero tú haces que ella sienta que no es un error en lo absoluto. Como si ella es mejor por ser diferente y eso le da la valentía para seguir luchando”, le dijo.

No obstante, aunque a nosotros nos quedó claro el mensaje subliminal, Mike no se dio cuenta de lo que en realidad quería decirle y se marchó. Mientras tanto, Will intenta no llorar mientras mira a través de la ventana del auto.

En la primera parte de la temporada 4 de "Stranger Things", Mike va a visitar a Eleven y Will a California (Foto: Netflix)

¿QUÉ IMPLICA ESTO PARA LA TEMPORADA 5 DE “STRANGER THINGS”?

Ahora que, prácticamente, “Stranger Things” ha confirmado que Will es gay, la pregunta es de qué forma se desarrollará esto en la última entrega. Definitivamente, el personaje tendrá bastante presencia, pues tiene la capacidad de sentir a Vecna y lo que el villano está experimentando.

Esto formará gran parte de su historia en la temporada 5, pero esperamos que el aspecto de su sexualidad también sea explorado, sobre todo considerando las complicadas relaciones que ya existen dentro de la serie.

OTROS PERSONAJES LGBTQ+ EN “STRANGER THINGS”

Will Byers no es el primer personaje LGBTQ+ que forma parte del show pues, anteriormente, ya se había confirmado que Robin, interpretada por Maya Hawke, era lesbiana.

Incluso, su vida romántica ha sido más desarrollada esta temporada.

TRAILER DE “STRANGER THINGS” TEMPORADA 4 VOLUMEN 2