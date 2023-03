¡El universo de “Stranger Things” se expande! La serie de Netflix creada por Matt y Ross Duffer tendrá una precuela en forma de obra de teatro, que nos permitirá conocer los hechos que desencadenaron grandes sucesos del show televisivo.

Esta adaptación contará con miembros del equipo de la producción original, por lo que aseguran que la increíble experiencia a través de las pantallas se trasladará al West End.

¿Quieres averiguar más detalles al respecto? A continuación, te revelamos lo que debes saber sobre “Stranger Things: The First Shadow”, la obra de teatro que cuenta los orígenes de Vecna, Hopper y Joyce.

¿DE QUÉ TRATA “STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW”?

Este proyecto promete narrar el verdadero inicio de la historia de “Stranger Things”, muchos años antes de lo que ocurrió en el programa protagonizado por Millie Bobby Brown.

En sí, es una puesta en escena que “lleva la narración teatral y el arte escénico a una dimensión completamente nueva”, centrada en los personajes que popularizaron los actores David Harbour (Hooper), Winona Ryder (Joyce), Sean Astin (Bob) y Jamie Campbell Bower (Vecna / Henry Creel).

Así se lee en la sinopsis oficial de “Stranger Things: The First Shadow”: “Hawkins, 1959: una ciudad normal con preocupaciones regulares. El auto del joven Jim Hopper no arranca, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo quiere graduarse y largarse de la ciudad. Cuando llega el nuevo estudiante Henry Creel, su familia descubre que un nuevo comienzo no es tan fácil... y las sombras del pasado tienen un alcance muy largo”.

MIRA AQUÍ EL TEASER DE LA OBRA “STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW”

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PRESENTARÁ “STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW”?

“Stranger Things: The First Shadow” se estrenará a fines del 2023 en el Phoenix Theatre, un famoso teatro de Londres (Inglaterra) localizado en la zona cultural West End.

El espectáculo será dirigido por Stephen Daldry, dramaturgo reconocido por títulos como “Billy Elliot” y “The Inheritance”. Justin Martin lo acompañará como co-director.

El guion está a cargo de Kate Trefry, quien es coproductora ejecutiva y una de las escritoras del programa original. Los showrunners, The Duffer Brothers, cumplirán la función de productores ejecutivos.

Precisamente, ellos señalaron: “Estamos más que entusiasmados con ‘Stranger Things: The First Shadow’. Colaborar con el brillante Stephen Daldry ha sido nada menos que inspirador, y Kate Trefry ha escrito una obra que es a la vez sorprendente, aterradora y conmovedora”.

“Conocerás a nuevos y entrañables personajes, así como a otros muy familiares, en un viaje al pasado que sienta las bases para el futuro de ‘Stranger Things’. Nos morimos por contarte más sobre la historia, pero no lo haremos. Es divertido descubrirlo por ti mismo”, agregaron.