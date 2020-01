El actor Gaten Matarazzo, quien interpretó al pequeño Dustin en la serie Stranger Things de Netflix, compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde anunció que se sometería a una cuarta cirugía por su displasia cleidocraneal, un trastorno genético poco común que afecta el crecimiento de los huesos y dientes.

Con la descripción: “¡Cirugía número 4! ¡Es grande!”, Gaten Matarazzo publicó un selfie en los interiores de la sala de operación. Así mismo, invitó a sus seguidores a informarse y apoyar a las personas con displasia cleidocraneal o CCD. Según una entrevista previa a PEOPLE, Gaten dijo haberse realizado otras cirugías en la boca y confirmó tener un caso muy leve de CCD. “Hay una posibilidad entre un millón de que lo tengas, lo más probable es que lo obtengas de un padre, pero me sucedió a mí”, comentó en 2016.

Si bien dijo que su caso es leve y no le afecta demasiado, el actor considera que su diagnóstico afectó su carrera. “Es una de las razones por las que no he tenido papeles, debido a mi ceceo, la situación de los dientes y mi estatura. Eso afectó casi todo. Iba tres veces por semana a audiciones todo el tiempo y recibía un constante ‘no’”, comentó en el 2018, durante una entrevista en The Doctors.

Afortunadamente todo cambió para Gaten en el 2015, cuando asistió a un casting para Stranger Things. Ese día su trastorno lo ayudó a obtener el papel. “Todo comenzó cuando me estaba estirando en la sala de audiciones. Ellos estaban como ‘Espera, espera, espera ¿qué acabas de hacer?’ Y yo dije: ‘¿Qué? Me estoy estirando’ y dijeron ‘No, hazlo de nuevo ¿Por qué haces eso? Tus hombros se tocan’“. Así les explicó que tenía un trastorno desde el nacimiento que afectaba sus dientes y sus huesos.

Actualmente, el actor de 17 años trabaja con CCD Smiles, una organización sin fines de lucro que recauda dinero y conciencia a las personas sobre este trastorno. Matarazzo contó a PEOPLE que su papel lo ayudó a enfocar la atención del público en la CCD. “Mucha gente me enviaba mensajes diciéndome: ‘Me hiciste sentir mejor conmigo mismo, puedes demostrar que tienes esta condición en la televisión y abrazarla’. Siento que estoy creando conciencia de ello. Me hace sentir bien”, finalizó.

