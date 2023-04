La llegada de los hermanos plomeros más famosos del mundo a la pantalla grande es un gran éxito. Y no hablamos de la calidad de la trama, porque es subjetivo, sino de los réditos económicos y taquilleros que ha alcanzado. “Super Mario Bros.: la película”, que se estrenó el 5 de abril de 2023 en Estados Unidos, México y Latinoamérica, viene siendo un verdadero boom. Conoce los récords que ha batido... por ahora.

La cinta, basada en el videojuego de Nintendo y producida por Illumination -la compañía de Universal Pictures dedicado a la realización de películas animadas-, tuvo una inversión de 100 millones de dólares. Y es que no solo utilizaron ese dinero para la producción digital del filme en sí, sino también para contratar a los actores que prestaron su voz.

Así, en el reparto tenemos a los histriones Chris Pratt, como Mario; Anya Taylor-Joy, como la Princesa Peach; Jack Black, como Bowser, el Rey de los Koopas; Keegan-Michael Key, como Toad; y Charlie Day, como Luigi, hermano de Mario.

LOS RÉCORDS QUE HA ROTO “SUPER MARIO BROS.: LA PELÍCULA”

Fin de semana de apertura con mayor recaudación de 2023

En su primera semana en los cines del mundo, la película alcanzó una recaudación de 204 millones de dólares. Cifra con la que no solo superó a “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” como la mejor apertura en lo que va de 2023, sino que casi duplicó la recaudación de la película de superhéroes.

Vale precisar que si bien dentro de la industria cinematográfica se proyectó que los lanzamientos de Marvel romperían todos los récords de taquilla, es poco probable que “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ o “The Marvels” recupere el hito de los plomeros italianos.

Fin de semana de apertura de miércoles a domingo con mayor recaudación de todos los tiempos

Aunque el miércoles no parece que deba tenerse en cuenta en la recaudación bruta del fin de semana de estreno de una película, los estrenos teatrales a mitad de semana son cada vez más comunes. Así, la película de Mario Bros. rompió el récord de cinco días de fin de semana de apertura, que no se había batido en 14 años. El récord lo tenía anteriormente “Transformers: La venganza de los caídos”, que ganó en aquel entonces 200 millones de dólares durante su fin de semana de cinco días en 2009.

Mario y Luigi surgieron del videojuego "Donkey Kong" (Foto: Illumination)

Fin de semana de apertura más taquillero de Illumination

La productora Illumination no está catalogada como una de las top en el rubro de la animación, como si lo son los gigantes Disney, Pixar y DreamWorks, pero va en camino a ello. Las tres principales cintas de este estudio, “Sing”, “Mi villano favorito” y “La vida secreta de tus mascotas” son franquicias de miles de millones de dólares, pero el primer fin de semana de “Super Mario Bros.: la película” -con 204 millones- es una muestra de lo que podría alcanzar a mediano plazo esta cinta.

El anterior fin de semana de apertura con mayor recaudación de Illumination fue “Minions”, que ganó 115 millones durante un fin de semana de cuatro días.

Mario y su eterno amor, la Princesa Peach (Foto: Illumination)

Fin de semana de apertura más taquillero para una película animada

Este récord pertenecía anteriormente a “Los increíbles 2″ (2018), que ganó 182 millones en su primer fin de semana, un hito para cualquier película, animada o de otro tipo. Sin embargo, esta fue superada por Mario y compañía.

En general, la película de Illumination podría recaudar, según las proyecciones, más de 1.3 mil millones y convertirse en la tercera película animada más taquillera de todos los tiempos. Incluso tiene el potencial de vencer a las dos películas de Disney, “Frozen” y “Frozen 2″, los filmes animados más rentables de la historia.

Fin de semana de apertura más taquillero para una película de videojuegos

Las películas de videojuegos no tienen una gran reputación. Curiosamente, la tendencia de las malas cintas de videojuegos comenzó con la primera gran adaptación cinematográfica: el live-action “Super Mario Bros”, de 1993; sin embargo, el género finalmente encontró el éxito con la franquicia “Sonic”.

Es más, “Sonic 2″ anteriormente ostentaba el récord con una recaudación bruta de 72 millones en el primer fin de semana, pero “Super Mario Bros.: la película” ganó casi el triple y tiene una mejor taquilla que cualquier película de videojuegos en la historia.

Tiene la canción original para una película animada más reproducida en una semana

El soundtrack oficial de la película ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify y Apple Music. Además, Jack Black, quien le da voz a Bowser, lanzó un videoclip musical de “Peaches”, la canción más reproducida en una sola semana. El video ha recibido más de 5 millones de visitas en YouTube y actualmente es el número 2 en la página de tendencias de música.