¡Días de ensueño para el “Pretty Boy”! Parece que a Maluma le ha caído de las mil maravillas la noticia de la futura paternidad, pues desde que conoció que Susana Gómez estaba embarazada, el intérprete colombiano no ha hecho más que mostrarse feliz ante sus millones de seguidores. Esta vez fue una playa paradisíaca la gran testigo del gran amor que existe entre el cantante de Medellín y su novia de 29 años.

Fue a mediados de octubre cuando Maluma gritó a los cuatro vientos la noticia más importante de su vida: se convertirá en padre. De esta manera, el oriundo de Colombia protagonizaba una noticia de amor y felicidad mientras realizaba una gira por Washington, Estados Unidos. Fue tal la emoción que el artista urbano terminó rompiendo en llanto mientras los asistentes solamente aplaudían la confesión del cafetero.

Entre tanto, se prevé que Maluma y su pareja se conviertan en padres en marzo del próximo año, aunque la parejita ya tiene en mente el nombre que llevará su hijo o hija: París, un nombre neutro que es indiferente del género.

El colombiano posando para la cámara y detrás haciendo un gesto con la mano está su novia Susana Gómez (Foto: Maluma / Instagram)

Sea como fuere, Maluma y Susana se encuentran viviendo una pletórica luna de miel acompañado de sol, playa y arena. Eso sí, fueron los bañadores de la novia del cantante lo que causó un gran revuelo entre sus seguidores en redes sociales.

SUSANA GÓMEZ Y SU BARRIGUITA: ASÍ LUCE EL EMBARAZO DE LA NOVIA DE MALUMA

Maluma es de los más contentos con el embarazo de su novia Susana y prueba de ello son las constantes apariciones que presenta en su feed de Instagram. Sea vestido de gala, de viaje o en una afrodisiaca playa caribeña, el autor del disco “Papi Juancho” resalta la hermosura de su novia durante el sexto mes de su embarazo.

Fue a través de su perfil personal de redes sociales que Maluma optó por compartir nuevas fotos de su romance con Susana Gómez. Mientras el oriundo de Medellín luce un bañador, la arquitecta colombiana hace resaltar su figura con diferentes trajes de baño de dos partes.

Susana Gómez y Maluma pasan día de ensueño (Foto: Maluma / Instagram)

En las postales vemos a Gómez, de 29 años, portando dos clases distintas de bañadores: el primer es en tonos negros con una franja azulina y verde en la base, mientras que el segundo hace juego con el bañador de Maluma dado su tonalidad en rosa.

Los novios no se despegan ni un segundo (Foto: Maluma / Instagram)

Hasta la fecha, las postales de la parejita ya han sobrepasado el millón y medio de likes, por lo que no se puede poner en duda que son uno de los romances del momento dentro de la industria latinoamericana.

“¿QUÉ HICE PARA MERECER TANTO?”: MALUMA ESTALLA DE FELICIDAD

Son días de absoluta felicidad para Maluma al ver que su familia va creciendo de a pocos. Por ello, el también intérprete de “Salgamos” no ha dudado en mostrarse cariñoso y atento ante los caprichos de la mujer de su vida.

Mientras publicaba las fotografías de su pareja, Maluma comenzó a cuestionar el origen de su felicidad: “¿Qué hice para merecer tanto? 💘😭?”.

La noticia del próximo debut de Maluma como padre ha contagiado de entusiasmo a sus seguidores, quienes expresan su alegría y elogian esta nueva etapa en la vida del artista. Algunos fanáticos comparten su felicidad y resaltan la nueva faceta en la que está entrando el colombiano.

Maluma y su bañador rosa (Foto: Maluma / Instagram)

Entre los comentarios, se pueden encontrar expresiones como: “Estoy emocionada, no puedo creer que mi amor platónico desde la infancia vaya a ser papá”; “Tienes el corazón más grande y puro, te amo”; “Mereces todo esto, tu novia está cada vez más hermosa, todos esperamos la llegada de tu bebé”; “Antes no veíamos a tu novia en tus redes, y ahora está presente todo el tiempo. Me alegra ver a Juancho tan feliz”; “Esta es la mejor versión en la que te he visto”, rezan algunos fanáticos.

