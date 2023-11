Después del intrigante final de la primera entrega de “Sweet Home” (“Dulce hogar” en español), serie surcoreana de Netflix basada en el webtoon homónimo de 2017 de Kim Kan Bi y Hwang Young Chan, el gigante del streaming renovó la ficción para una segunda y tercera temporada en junio de 2022.

Lee Eung-bok, quien también estará a cargo de la dirección de los nuevos episodios, adelantó que, “en estas nuevas temporadas, Sweet Home adquirirá una escala mayor con una historia y un elenco ampliados. La temporada dos incluirá un nuevo escenario. Creo que los detalles técnicos que no pudimos refinar en la temporada uno se perfeccionarán en la dos”.

La temporada 2 de “Sweet Home” se estrenará el 1 de diciembre de 2023 y cuenta con un elenco conformado por Song Kang, Lee Jin Wook, Lee Si Young, Go Min Si, Park Gyu Young, Yoo Oh Seong, Oh Jung-se, Kim Mu Yeol y Jin Young. Entonces, ¿quién es quién en los nuevos capítulos de la serie coreana de Netflix?

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA DE “SWEET HOME”

1. Song Kang como Cha Hyun Su

Song Kang, que apareció en “The Liar and His Lover”, “Touch Your Heart”, “When the Devil Calls Your Name”, “Love Alarm”, “Like Butterfly”, “Nevertheless” y “Mi adorable demonio”, regresa como Cha Hyun Su, un estudiante de secundaria atrapado en medio de un apocalipsis que gana poderes de los infectados después de fusionarse con el monstruo dentro de él y convertirse en un ser superpoderoso.

Song Kang regresa como Cha Hyun Su en la temporada 2 de "Sweet home" (Foto: Netflix)

2. Lee Jin Wook como Pyeon Sang Wook

Lee Jin Wook, que parte de “Alone in Love”, “Glass Castle”, “Nine: Nine Time Travels”, “Goodbye Mr. Black”, “The Beauty Inside”, “High Society”, “Bulgasal: Immortal Souls”, “Happy New Year” y “¡Doona!”, vuelve como Pyeon Sang Wook, quien castiga el mal con el mal y lo confunden con un gánster.

Lee Jin-wook regresa como Pyeon Sang-wook en la temporada 2 de "Dulce hogar" (Foto: Netflix)

3. Lee Si Young como Seo Yi Kyung

Lee Si Young, actriz surcoreana y boxeadora aficionada que participó en “Boys Over Flowers”, “Loving You a Thousand Times”, “Becoming a Billionaire”, “Poseidon”, “Wild Romance”, “Golden Cross” y “Liver or Die”, retoma el rol de Seo Yi Kyung, personaje exclusivo de la serie “Sweet Home”.

Lee Si Young regresa como Seo Yi Kyung en la temporada 2 de "Sweet Home" (Foto: Netflix)

4. Go Min Si como Lee Eun Yu

Go Min Si, que apareció en las series “Mi chica descarada”, “Age of Youth 2″, “Meloholic”, “Welcome to Waikiki”, “Live”, “The Smile Has Left Your Eyes”, “Secret Boutique” y “Youth of May”, asume el papel de Lee Eun Yu en la segunda temporada de la serie surcoreana de Netflix.

Go Min Si como Lee Eun Yu en la temporada 2 de "Sweet Home" (Foto: Netflix)

5. Park Gyu Young como Yoon Ji Su

Park Gyu Young, que fue parte de “Let’s Fight, Ghost”, “Solomon’s Perjury”, “Fight for My Way”, “Just Between Lovers”, “Queen of Mystery 2″, “Romance Is a Bonus Book”, “It’s Okay to Not Be Okay”, “The Devil Judge”, “Dali and Cocky Prince” y “Celebridad”, interpreta a Yoon Ji Su, una bajista que se muda al departamento 1510 de Green Home.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de la temporada 2 de “Dulce hogar”:

Yoo Oh Seong como Tak In Hwan

Oh Jung-se como PhD Im

Kim Mu Yeol como Kim Young Hu

Jin Young como Park Chan Young